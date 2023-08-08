Загляните в свой договор страхования жилья: наверняка некоторые цифры в нем уже устарели

Нужен перечень домашнего имущества с расходами на восстановление

Каждый домовладелец может составить документ, в котором он опишет все предметы, имеющиеся в каждой комнате, и укажет их приблизительную стоимость. Помимо мебели и бытовой техники нужно включить в список светильники, шторы, ковры, одежду, кастрюли-сковородки и прочую посуду. При определении суммы следует подумать не о том, в каком состоянии находится используемая вещь, а о том, сколько будет стоить ее замена: если понадобится новая вещь, то нужно исходить из цен в магазинах сегодня.

Менеджер Seesam рекомендует пересматривать и заново рассчитывать страховую сумму при каждом продлении договора.

При определении суммы важно учитывать свои средства и потребности – если вы возлагаете большие надежды на сохранение прежнего уровня жизни, нужно позаботиться о возможности быстрого восстановления имущества, но если же вы более гибкий человек, то необходимо подумать о том, какие предметы в вашем доме наиболее необходимы для того, чтобы члены семьи смогли максимально спокойно продолжать свою повседневную жизнь после непредвиденного инцидента.

«Чем дороже интересы или увлечения человека, тем тщательнее он должен рассчитывать сумму страхования своего имущества. Дорогостоящий спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и оборудование, картины, ценные вещи, часы и украшения, а также роботы-газонокосилки или строительные материалы - такие предметы могут быть возмещены в недостаточной степени, если вы выбрали стандартные лимиты, а имущество стоит гораздо дороже среднего», отмечает Кристель Коби, добавляя, что для таких предметов установлен стандартный предел возмещения, который следует рассмотреть и при необходимости увеличить.

Важно помнить, что наличные деньги не застрахованы – их надежнее всего хранить в банке.