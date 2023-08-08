Покинувшей Беларусь легкоатлетке разрешили представлять другую страну на чемпионате мира

Спортсменка Кристина Тимановская, избежавшая принудительного возвращения в Беларусь во время Олимпиады в Токио, получила право представлять Польшу и уже на следующей неделе может участвовать в чемпионате мира в Будапеште.
Тимановская поделилась в Instagram сообщением от Международной федерации легкой атлетики (WA), в котором говорится, что ей разрешили представлять Польшу. Изменения вступили в силу 6 августа.
«У меня есть возможность поехать на чемпионат мира в Будапешт. Я очень счастлива, хоть и в шоке, потому что все произошло так быстро и неожиданно. Неделю назад мне сказали, что я, возможно, смогу поехать на Олимпиаду, а вчера (в воскресенье — ред.) польская федерация получила официальное письмо, что я могу представлять сборную Польши. Спасибо всем», — написала спортсменка, получившая 28 июня польское гражданство.
На самом деле, после смены страны-представительницы спортсменка должна была три года находиться на скамейке запасных. Но в случае с Тимановской этот срок сократили до двух лет.
В этом сезоне лучшее время Тимановской в стометровке 11,16 секунды. В беге на 200 метров ее лучший результат в сезоне — 22,75.
Атмосфера вокруг Тимановской сгустилась в 2021 году на Олимпиаде в Токио, когда спринтерша раскритиковала решение белорусских тренеров перед эстафетными состязаниями. В результате она не пробежала также 200-метровую дистанцию, и ей внезапно пришлось собирать чемоданы.
В аэропорту Кристине Тимановской удалось избежать возвращения в Беларусь и получить убежище в Польше. Говорят, что белорусские чиновники сопровождали ее в Токио, но ей удалось избавиться от них в аэропорту.