Покинувшей Беларусь легкоатлетке разрешили представлять другую страну на чемпионате мира

Тимановская поделилась в Instagram сообщением от Международной федерации легкой атлетики (WA), в котором говорится, что ей разрешили представлять Польшу. Изменения вступили в силу 6 августа.

«У меня есть возможность поехать на чемпионат мира в Будапешт. Я очень счастлива, хоть и в шоке, потому что все произошло так быстро и неожиданно. Неделю назад мне сказали, что я, возможно, смогу поехать на Олимпиаду, а вчера (в воскресенье — ред.) польская федерация получила официальное письмо, что я могу представлять сборную Польши. Спасибо всем», — написала спортсменка, получившая 28 июня польское гражданство.

На самом деле, после смены страны-представительницы спортсменка должна была три года находиться на скамейке запасных. Но в случае с Тимановской этот срок сократили до двух лет.

В этом сезоне лучшее время Тимановской в стометровке 11,16 секунды. В беге на 200 метров ее лучший результат в сезоне — 22,75.

Атмосфера вокруг Тимановской сгустилась в 2021 году на Олимпиаде в Токио, когда спринтерша раскритиковала решение белорусских тренеров перед эстафетными состязаниями. В результате она не пробежала также 200-метровую дистанцию, и ей внезапно пришлось собирать чемоданы.