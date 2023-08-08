Цена электроэнергии вырастет в пять раз

Однако это значительно дешевле, чем универсальная электроэнергия, так как 78,4 евро за мегаватт-час - это всего лишь 7,8 цента за киловатт-час плюс различные налоги.

Самой высокой - 1146,62 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой - с 3 до 4 часов ночи - 10,01 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду стоит столько же, сколько и в Эстонии. Однако в Финляндии средняя цена электроэнергии в несколько раз дешевле и составляет 4,14 евро за мегаватт-час. Самая высокая среднесуточная цена в системе Nord Pool в среду наблюдается в Польше и составляет 104,79 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя цена в июле составила 79,56 евро за мегаватт-час, что на 65,9 процента дешевле, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 233,21 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем цена снизилась на 13,6 процентов.