Пожилой мужчина сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе

72-летний мужчина за рулем Škoda Fabia сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.

По словам Тимо Рейнталя, руководителя процессуального отдела Тартуского отделения полиции, никакого разбирательства в связи с этим происшествием не начато.