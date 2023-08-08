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Пожилой мужчина сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе

Кристофер Сеэма
, репортер Tartu Postimees
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Машина скорой помощи доставила пострадавшего мальчика в больницу. Фото иллюстративное.
Машина скорой помощи доставила пострадавшего мальчика в больницу. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

В понедельник около 11:31 на улице Тяхэ в районе Ропка в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие.

72-летний мужчина за рулем Škoda Fabia сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.

По словам Тимо Рейнталя, руководителя процессуального отдела Тартуского отделения полиции, никакого разбирательства в связи с этим происшествием не начато.

«Мальчик упал и получил травму, и машина скорой помощи доставила его в больницу для медицинского обследования. В момент происшествия ребенок находился со своими сестрой и братом», - прокомментировал Рейнталь.

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