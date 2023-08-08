Пожилой мужчина сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе

В понедельник около 11:31 на улице Тяхэ в районе Ропка в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие.
72-летний мужчина за рулем Škoda Fabia сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.
По словам Тимо Рейнталя, руководителя процессуального отдела Тартуского отделения полиции, никакого разбирательства в связи с этим происшествием не начато.
«Мальчик упал и получил травму, и машина скорой помощи доставила его в больницу для медицинского обследования. В момент происшествия ребенок находился со своими сестрой и братом», - прокомментировал Рейнталь.