Видео ⟩ Новые протезы позволят Костомарову бегать

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. <...> Как изменились радости жизни…» — написал Костомаров, выложив видео, на котором прыгает на новых протезах.

Напомним, что в начале января фигурист был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Ситуация была отчаянная, врачи боролись за жизнь спортсмена, но очень дорогой ценой - он перенес несколько ампутаций на руках и ногах.