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Видео ⟩ Новые протезы позволят Костомарову бегать

rus.postimees.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

В своем Telegram-канале Роман Костомаров выложил ролик, в котором продемонстрировал новые протезы. Как он пишет, теперь он сможет в них бегать.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. <...> Как изменились радости жизни…» — написал Костомаров, выложив видео, на котором прыгает на новых протезах.

Напомним, что в начале января фигурист был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Ситуация была отчаянная, врачи боролись за жизнь спортсмена, но очень дорогой ценой - он перенес несколько ампутаций на руках и ногах.

6 июля 46-летнего фигуриста выписали из больницы и сейчас он адаптируется к новой жизни.

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