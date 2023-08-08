Сюрприз для домовладельцев: KredEx приостановил выдачу пособий на реконструкцию жилых зданий

Уже больше месяца KredEx не принимает от домовладельцев ходатайства о получении пособия на реконструкцию малых жилых зданий. Причиной этого стало изменение условий выдачи субсидий. То, когда возобновится прием заявок, зависит от Министерства климата, так как оно занимается разработкой новых условий.
По словам Трийн Рейнсалу, руководителя отдела жилищного строительства и энергоэффективности объединенного учреждения Kredex и Фонда развития предпринимательства (EAS), выделяемые на пособия средства до сих пор относились к текущему финансовому году. Речь шла о деньгах, выделенных в рамках дополнительного бюджета и уже перенесенных с одного бюджетного года на другой, поэтому в этом смысле ситуация исключительная.
«От участников рынка мы получили информацию о том, что те, кто начали бы планировать работы только во второй половине года, не успели бы завершить их в такие сроки, чтобы можно было выплатить субсидию, - сказала Рейнсалу. - Чтобы избежать ситуации, когда люди уже понесли некоторые расходы, а субсидия не может быть выплачена, мы приостановили раунд, начиная с июля».
По словам Рейнсалу, исходя из имеющейся на данный момент информации, в следующем раунде цель выдачи пособия не изменится, равно как не изменятся и поддерживаемые виды деятельности, но процедура подачи заявки и выплаты пособия будут упрощены. Поскольку в будущем поддержка будет предоставляться за счет средств Фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility - RRF), в связи с этим также могут вступать в силу различные условия.
Положение будет дополнено Министерством климата, и KredEx сможет открыть новый раунд заявок после вступления в силу нового положения.
Требуется одобрение Европейской комиссии
По словам вице-канцлера по строительству Министерства климата Иво Яанисоо, прием заявок будет возобновлен в течение этого года. После того как будут разработаны условия выдачи пособия, последуют раунды согласования и утверждения с Европейской комиссией. «До тех пор придется запастись терпением», - сказал Яанисоо.
По его словам, процесс подачи заявок должен быть упрощен благодаря использованию соответствующей электронной среды и внедрению логики стандартизированного единичного ценообразования.
«Мы планируем применять принцип цены за единицу в случае ходатайства о получении пособия для покупки солнечных панелей и инверторов», - пояснил он. Это означает, что в случае единичного ценообразования поддерживаемого рода деятельности в положении и в решении об удовлетворении заявки будет указана фиксированная сумма субсидии. Также не будет необходимости предоставлять счет-фактуру и подтверждающие документы в качестве основания для выплаты. Достаточно того, что работа была принята надлежащим образом. Это позволит сократить бюрократию.
При внесении изменений министерство будет опираться на завершенное в июне исследование, касающееся проблем, сопутствующих реновации частных домов, в связи с чем в условиях предоставления субсидий могут быть сделаны некоторые послабления.
«Нам близка традиция самостоятельного строительства, дальнейшее развитие которой дает новые возможности. Мы также учитываем это при разработке правил. Мы уже решаем несколько предложений, представленных в исследовании, включая разработку электронной платформы строительства и строительного реестра, внесение изменений как в Строительный кодекс, так и в научно-исследовательский проект LIFE IP BuildEST», - сказал вице-канцер.
При разработке условий получения поддержки министерство проанализирует, следует ли и каким образом можно благоприятствовать самостоятельному строительству. По словам Яанисоо, преимуществом заказа работы в качестве услуги является более четкий контроль качества и стоимости работ, что, в свою очередь, упрощает процесс производства.
Менее жесткие требования?
По мнению Лаури Лихтмаа, консультанта LIFE IP BuildEST, необходимо также рассмотреть вопрос о том, должна ли реконструкция частных жилищ регулироваться на тех же условиях, что и реконструкция многоквартирных домов или офисных зданий, и должны ли требования, применяющиеся в случае новостроек, непременно быть такими же, как в случае реконструкции.
«Например, если владелец может самостоятельно справиться со строительством террасы, то, возможно, будет нецелесообразно требовать, чтобы он представил муниципалитету инструкцию по ее содержанию», - говорит Лихтмаа.
В ходе исследования также была выявлена проблема, связанная с тем, что местные органы власти не имеют полного представления о том, должны ли они вмешиваться в жилищное хозяйство и в каком объеме. Поэтому исследователи рекомендуют прояснить этот вопрос и пересмотреть нормативные акты, чтобы облегчить нагрузку на муниципалитеты.
Исследование было проведено Мартом Сооником (MSMedia OÜ) в сотрудничестве с консультантом LIFE IP BuildEST Лаури Лихтмаа (TalTech). Были опрошены владельцы отреставрированных и неотреставрированных частных домов, проектировщики, строители и областные специалисты муниципалитетов.
В будущем на реконструкцию малых жилых зданий будет выделено около 28 миллионов евро. В настоящее время на рассмотрении находятся заявки на общую сумму 2,1 миллиона евро, при этом 1/3 этих заявок была подана в последний день июня.
В период с 6 апреля 2022 года по 30 июня 2023 года в KredEx поступило 3429 заявок от владельцев малых жилых зданий, желающих получить финансовую поддержку для проведения реновации.