Сюрприз для домовладельцев: KredEx приостановил выдачу пособий на реконструкцию жилых зданий

По словам Трийн Рейнсалу, руководителя отдела жилищного строительства и энергоэффективности объединенного учреждения Kredex и Фонда развития предпринимательства (EAS), выделяемые на пособия средства до сих пор относились к текущему финансовому году. Речь шла о деньгах, выделенных в рамках дополнительного бюджета и уже перенесенных с одного бюджетного года на другой, поэтому в этом смысле ситуация исключительная.

«От участников рынка мы получили информацию о том, что те, кто начали бы планировать работы только во второй половине года, не успели бы завершить их в такие сроки, чтобы можно было выплатить субсидию, - сказала Рейнсалу. - Чтобы избежать ситуации, когда люди уже понесли некоторые расходы, а субсидия не может быть выплачена, мы приостановили раунд, начиная с июля».

По словам Рейнсалу, исходя из имеющейся на данный момент информации, в следующем раунде цель выдачи пособия не изменится, равно как не изменятся и поддерживаемые виды деятельности, но процедура подачи заявки и выплаты пособия будут упрощены. Поскольку в будущем поддержка будет предоставляться за счет средств Фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility - RRF), в связи с этим также могут вступать в силу различные условия.

Положение будет дополнено Министерством климата, и KredEx сможет открыть новый раунд заявок после вступления в силу нового положения.

Требуется одобрение Европейской комиссии