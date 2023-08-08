ИГОРЬ ГРЯЗИН ⟩ Откажемся от института президента и сделаем парламент двухпалатным

Вот так вот это было. Президент, конечно, вообще не нужен, но что же поделаешь, если этого хочет народ. И тогда возникла идея компромисса: пусть народ избрал бы президента, но только один раз. Когда его срок истечет, прекратится и существование института президента. Труувяли (мой научный руководитель) повел меня в Рийгикогу много лет спустя, когда я снова вернулся домой из Америки, и когда мы облокотились на перила в зале заседаний, Труувяли повел головой и сказал: «Смотри, Игорь, это немного жутковато, когда смотришь туда и думаешь, что это наша высшая власть». Мы вспомнили нашу давнишнюю идею одноразового президента и не сочли, что в 1995 году было правильное время вернуться к ней.
Но я придерживаюсь мнения, что, например, 2023 год - хорошее время для этой идеи. Позвольте мне объяснить.
Если президент исчезнет
Во-первых, если исчезнет президент, исчезнут и две его функции, о которых я говорил. В то же время Рийгикогу станет двухпалатным. Нижняя палата будет похожа на сегодняшний Рийгикогу, но с 80 депутатами вместо 101. Верхняя палата будет состоять из 40 членов и будет формироваться из людей, которые станут сенаторами в верхней палате на основании занимаемой ими должности, то есть их не будут выбирать в палату. В их число могли бы входить, например, ректоры вузов, главы крупных церквей, представители лоббистских групп - глава Торгово-промышленной палаты, представитель Сельскохозяйственной палаты, Союза работодателей, профсоюзов, Олимпийского комитета, Кайтселийта, председатель Коллегии адвокатов, госпрокурор, представители союзов писателей и художников, Союза банков и т. д., чтобы в итоге набралось бы 40 человек.