ИГОРЬ ГРЯЗИН ⟩ Откажемся от института президента и сделаем парламент двухпалатным

Беглый взгляд на конституцию показывает, что на самом деле у президента нет никаких независимых функций. Его единственный реальный рычаг - воздавать почести. Пока у нас есть люди, для которых важны медали и ленточки, президент может реально воздействовать на этих людей с учетом их надежд на получение награды. Именно так Рюйтель с помощью почестей руководил бывшим «Народным союзом» Виллу Рейльяна. Другим, но более слабым рычагом власти является провозглашение или непровозглашение законов, но это с юридической точки зрения гораздо менее реальный рычаг, чем такого же рода власть, находящаяся в руках канцлера права и Государственного суда. Вот и все. Не будем забывать, что компетентность и образованность Госсуда и канцлера права во много раз выше, чем у президентской канцелярии.

Отсюда напрашивается вывод, достойный того, чтобы его повторить: может быть, институт президентства нам вообще не нужен? Для чего мы тратим примерно те же деньги (около 4 млн евро), что и на канцлера права и на Госсуд, функции и нагрузки которых несравненно больше? Поскольку я участвовал в работе одной из комиссий, которые писали конституцию (помните Райдла, Коольмейстера, Варе, Труувяли), я помню дискуссию (в Валгеранна, состоявшуюся где-то 17-18 августа 1991 г.) о том, что президент на самом деле не нужен, как это было и в 1920 году, служившем для нас примером. Но тогда мы подумали, что президент необходим, потому что этого хотят люди. «Я хотел бы быть дома, когда Лайдонер возглавит армию, а Пятс станет президентом». Люди забыли, что Пятс и Лайдонер внесли свой немалый вклад в высылку и угнетение эстонского народа.