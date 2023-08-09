Конференция по «формуле мира Зеленского» в Саудовской Аравии вызвала в России резко негативную оценку. Киев больше не стесняется признавать свое «авторство» в случае атак по объектам в российском тылу. Если Россия будет продолжать блокировать движение в Черном море, то Украина будет делать то же самое с российским флотом. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Публичное унижение Путина, бесполезный флот морской державы и обстрелянный университет. Обзор событий недели в Украине
Главным внешнеполитическим мероприятием минувшей недели для Украины была, безусловно, конференция по «формуле мира Зеленского» в Саудовской Аравии. Бросилась в глаза необычная для украинских СМИ ситуация: о нем много писали, но его результаты мало оценивали.
Более того, представлявший в Джидде Украину руководитель Офиса президента Андрей Ермак разместил в своем Telegram-канале видео с опровержением, по его словам, «фейка» о том, что на переговорах не обсуждался вопрос о выводе российских войск из Украины. Это достаточно показательный факт.
Украинцы настороженно отнеслись к конференции в Саудовской Аравии по нескольким причинам. Во-первых, изначально о предстоящем мероприятии мы узнали из зарубежных СМИ и только потом услышали подтверждение от Офиса.
Во-вторых, многие с удивлением узнали, что это уже вторая подобная встреча, а первая, оказывается, проходила еще в апреле в Копенгагене. Наложение этих фактов на главное действующее лицо - Андрея Ермака, которому создали имидж автора всех непопулярных и непубличных действий власти, - и получаем то, что получаем.
«Очередное публичное международное унижение…»
На самом деле, конечно, сам факт участия в конференции делегаций из более чем сорока стран является дипломатической победой Киева. Просто украинцам, подозрительно относящимся к словосочетанию «мирные переговоры» еще со времен Минских соглашений, никто не обозначил четко основную миссию мероприятия. А она все же больше коммуникационная, солидаризирующая и не предназначена для урегулирования военного конфликта.
«Мы считаем важным, чтобы страны по всему миру услышали непосредственно от Украины об ужасах, которые были развязаны против нее, о нападениях на гражданских лиц, школы, больницы, жилые дома и гражданскую инфраструктуру: чтобы услышали о том, как Россия нарушила их территориальную целостность и суверенитет», – сказал еще накануне встречи представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
Андрей Ермак во второй день саммита написал: «Сегодня один из партнеров сказал мне: вы даже не представляете, какую большую работу вы делаете, потому что представители одной страны лишь два месяца назад говорили о войне российскими нарративами. А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества выполненной вами работы их позиция сильно изменилась».
То есть, как всегда, на оценку итогов конференции украинцами больше влияли не ее реальные результаты, а неправильно сформулированные ожидания. Люди ждали конкретных решений, а встреча в Джидде предназначалась для информирования, пока что только выработки консолидированного видения проблемы международным сообществом.
Если учесть, что некоторые страны - Китай, Индия, ЮАР - до этой встречи в Джидде занимали неоднозначную позицию, то сам факт их участия в нем уже работает на пользу Украине.
Больше того, «теперь по пунктам "плана Зеленского" будут созданы какие-то рабочие группы. Это институционализация американцами ведущей роли "плана Зеленского" для будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум. И это их успех», - написал близкий к Кремлю российский политтехнолог Сергей Марков.
Не зря в России встреча вызвала резко негативную оценку. «"Мирный саммит" по Украине без России в Саудовской Аравии - это очередное публичное международное унижение нашего политического руководства страны», – написал в Telegram близкий у ЧВК «Вагнер» российский блогер.
«Формула Зеленского представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», - отреагировал МИД РФ. И совсем уже нервное от ведомства Лаврова: «РФ рассчитывает, что единомышленники по БРИКС и другие партнеры поделятся с Москвой оценками встречи в Джидде по Украине».
Мировые СМИ самым раздражающим для Кремля фактором саудовской конференции подают участие в ней Китая. Однако если отбросить эмоциональную оценку этого факта сторонами, то Пекин скорее использовал этот форум, просто чтобы влиять на процесс и лишить монополии на лидерство в нем американцев.
«Ли... выслушал мнения и предложения всех сторон и в дальнейшем консолидировал международный консенсус», - цитирует Reuters заявление китайского МИД. Поэтому надежда, что маятник этого китайского «лидерства» качнется в пользу демократического мира, остается очень сомнительной.
Давайте сопоставим только два факта, и станет понятным, на чем основывается это сомнение. Спикер МИД РФ Мария Захарова: «Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические, а его западные спонсоры - накачку ВСУ вооружениями», – сказала Захарова.
The Financial Times: «Французский дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что Китай настаивает на прекращении огня. Союзники Украины ответили, что это неприемлемо, поскольку фактически заморозит позиции российских войск в Украине». Совпадение позиций Москвы и Пекина, что называется, - экзистенциальное.
Отбросив излишнюю скромность
Киев больше не стесняется признавать свое авторство атак по объектам в российском тылу. Если раньше Украина намекала на причастность, но не брала прямой ответственности за повреждения Крымского моста или за беспилотники над Кремлем, то сейчас и СБУ и ВСУ заявляют о своих диверсионных актах в тылу врага.
4 августа были нанесены серьезные повреждения большому десантному кораблю «Оленегорский горняк» у российского Новороссийска и атакован танкер «Сиг» у Крымского моста. 5 августа президент Зеленский в телеобращении открыто поблагодарил «СБУ, наши ВМС и каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям».
6 августа уже ВСУ официально подтвердили факт ракетного удара по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной. Похоже, после атак на Одессу и зернохранилища в Измаиле, Киев решил разговаривать с Москвой на единственно понятном для нее языке – адекватной грубой силы.
«Киев объявил с 4 августа зоной военной угрозы порты России на Чёрном море, Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Тамань, Новороссийск. И сразу атаковали танкер. В руководстве Украины надеются, что это сорвёт торговлю России через эти порты с внешним миром. Во всяком случае, иностранные корабли теперь в эти порты ходить не будут. Наверное, так и будет», - отреагировал у себя в ТК российский политтехнолог Сергей Марков (орфография автора цитаты сохранена – С.Г.).
«Учитывая, что торговля России с внешним миром через море выше, чем торговля Украины на порядок, такая парализация морской торговли выгодна прежде всего руководству Украины и их гегемону в лице США и Британии», - поясняет он значение этого шага для РФ.
Еще лучше его объяснил сам президент Украины. В интервью латиноамериканскому изданию «La Nacion», опубликованном 7 августа, Зеленский заявил: «Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей… Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать».
Конечно, пока до потери Россией своего флота далеко. Но те немногочисленные, события, которые происходят в Черном море, уже сейчас широкими кругами расходятся и по суше. Так, число бронирования отелей в Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.
Об этом сообщили российские СМИ. А если учесть, что и в первой половине лета крымские пляжи были почти пусты, то можно констатировать, что оккупированный полуостров де-факто перестал быть курортным со всеми вытекающими экономическими и социальными последствиями.
На лестнице эскалации
Уже процитированный выше кремлевский политолог Марков с горечью отметил, что Киев и Запад «опередили Россию на лестнице эскалации». Однако можно точно утверждать, что это слишком самокритичное заявление.
Киев никогда не опередит Москву в эскалации, поскольку у него, в отличие от Путина, есть одно существенное ограничение – моральность. Украина не бьет целенаправленно по мирным многоэтажкам в российском тылу. А вот Кремль…
Самым эксплуатируемым российскими медийщиками событием минувших выходных на оккупированных территориях Донбасса был субботний обстрел главного корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли в оккупированном облцентре.
Отбросим конспирологические догадки, почему бессмысленные с военной точки зрения прилеты по знаковым для жителей Донбасса объектам совпали с начавшейся в Саудовской Аравии конференцией. Заметим лишь, что российские СМИ сразу обвинили Украину в обстреле университета именно «кассетными боеприпасами». Теми, которые недавно публично были переданы Киеву Вашингтоном.
««Вот, как посекло здание Университета экономики и торговли - после вчерашнего удара кассетными боеприпасами. Страшно представить, что было бы с людьми, если бы все эти осколки попали в них», - трагическим голосом рассказал один из телерепортеров.
«… Применение данного вида вооружения по жилым улицам Донецка было рассчитано на массовое убийство мирных граждан города… Только по счастливой случайности никто не погиб», - констатирует в сети другой пропагандист.
А вот 7 августа, когда Россия обстреляла «Искандерами» жилые многоэтажки в прифронтовом Покровске (Донецкая обл.) «счастливой случайности» не произошло: 7 погибших, 57 раненных. Причем, показательна тактика россиян. Сначала они нанесли один удар по многоэтажке. А через 40 минут, когда на разбор завалов приехали спасатели, военные и собрались люди из соседних домов, - прилетела еще одна ракета…
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.