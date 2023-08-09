Публичное унижение Путина, бесполезный флот морской державы и обстрелянный университет. Обзор событий недели в Украине

«Учитывая, что торговля России с внешним миром через море выше, чем торговля Украины на порядок, такая парализация морской торговли выгодна прежде всего руководству Украины и их гегемону в лице США и Британии», - поясняет он значение этого шага для РФ.

Еще лучше его объяснил сам президент Украины. В интервью латиноамериканскому изданию «La Nacion», опубликованном 7 августа, Зеленский заявил: «Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей… Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать».

Конечно, пока до потери Россией своего флота далеко. Но те немногочисленные, события, которые происходят в Черном море, уже сейчас широкими кругами расходятся и по суше. Так, число бронирования отелей в Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.

Об этом сообщили российские СМИ. А если учесть, что и в первой половине лета крымские пляжи были почти пусты, то можно констатировать, что оккупированный полуостров де-факто перестал быть курортным со всеми вытекающими экономическими и социальными последствиями.

На лестнице эскалации