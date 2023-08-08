Литва усиливает границу с Беларусью в связи с возможными провокациями ЧВК «Вагнер»

«Рассматриваем возможность усиления наших сил на границе с Беларусью. В ближайшее время планируем увеличить наш контингент», - сказал журналистам Любаевас после встречи с главой государства, не уточнив, сколько дополнительных сил будет развернуто на границе.

На вопрос, действуют ли сейчас на границе Беларуси только пограничники, Любаевас ответил, что «есть определенные действия, которые осуществляют и другие органы», но не назвал их.

После неудавшегося июньского мятежа в России часть наемников ЧВК «Вагнер» перебрались в Беларусь, где, по словам главы тамошнего режима Александра Лукашенко, они обучают его солдат.

По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси находится около 4000 наемников «Вагнера», часть из них находятся вблизи литовской и польской границы. При этом глава погранвойск Литвы утверждает, что численность наемников может достигать 4500 человек.

«Вблизи нашей границы их не так много. Сегодня они сосредоточены в районе Бреста, где их несколько больше, но возможность провокаций сохраняется», - сказал Любаевас.

В ответ на потенциальные угрозы Литва планирует закрыть два из шести КПП на границе с Беларусью – погранпереходы Шумскас и Тверечюс. Соответствующее решение должно принять правительство.

Любаевас отметил, что закрытие этих пунктов «не сильно повлияет на грузовые перевозки», потому что через них проезжают либо порожние грузовики, либо частные лица.

Говоря об угрозах, исходящих от «Вагнера», он отметил, что «вероятность провокаций высока», но добавил, что пока литовская сторона не видит конкретных провокаций или действий, и президент страны проинформирован об этом.

По словам начальника погранслужбы, меры по охране белорусской границы адекватны сложившейся ситуации.