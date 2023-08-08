Фото ⟩ Кошмарный сон арахнофоба: в домах Эстонии обосновались пауки размером с ладонь

Журналистка Sakala в субботу около 12 часов ночи испытала ужас, когда увидела на стене дома паука размером с ладонь, подобного которому она не видела раньше никогда. Ученый, изучающий пауков, узнал в этом экземпляре вид, который попал в Эстонию из Европы почти 15 лет назад.