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Фото ⟩ Кошмарный сон арахнофоба: в домах Эстонии обосновались пауки размером с ладонь

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Центральноевропейский домашний паук впервые появился в Эстонии примерно 12 лет назад.
Центральноевропейский домашний паук впервые появился в Эстонии примерно 12 лет назад. Фото: Priscilla Õmblus

Журналистка Sakala в субботу около 12 часов ночи испытала ужас, когда увидела на стене дома паука размером с ладонь, подобного которому она не видела раньше никогда. Ученый, изучающий пауков, узнал в этом экземпляре вид, который попал в Эстонию из Европы почти 15 лет назад.

По словам арахнолога Марта Меристе, журналистка сфотографировала самца центральноевропейского домашнего паука (Tegenaria atrica). «Поскольку общее название центральноевропейских домашних пауков включает в себя множество схожих видов, невозможно точно сказать, что это за вид», - сказал Меристе.

Чтобы узнать определенный вид, арахнолог должен воспользоваться специальными оптическими приборами. Размах ног самца домашнего паука может достигать восьми сантиметров. Самка центральноевропейского домашнего паука имеет меньший размах ног, но большее тело.

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