Журналистка Sakala в субботу около 12 часов ночи испытала ужас, когда увидела на стене дома паука размером с ладонь, подобного которому она не видела раньше никогда. Ученый, изучающий пауков, узнал в этом экземпляре вид, который попал в Эстонию из Европы почти 15 лет назад.
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Фото ⟩ Кошмарный сон арахнофоба: в домах Эстонии обосновались пауки размером с ладонь
По словам арахнолога Марта Меристе, журналистка сфотографировала самца центральноевропейского домашнего паука (Tegenaria atrica). «Поскольку общее название центральноевропейских домашних пауков включает в себя множество схожих видов, невозможно точно сказать, что это за вид», - сказал Меристе.