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Футболист стоимостью 60 млн евро получил травму, так и не сыграв ни в одном официальном матче

rus.postimees.ee
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Кристофер Нкунку.
Кристофер Нкунку. Фото: Adam Hunger

В июле лондонский «Челси» подписал нового нападющего команды – многообещающего молодого футболиста Кристофера Нкунку. Стоимость трансфера обошлась клубу в круглую сумму – 60 млн евро.

Однако в ходе товарищеского матча с «Боруссией» Нкунку получил тяжелую травму колена, и вместо новых матчей его ожидает операция и несколько месяцев восстановления.

В минувшем сезоне Нкунку играл за «Лейпциг» и провел 36 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 9 результативных передач. Футболист входит в состав сборной Франции.

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