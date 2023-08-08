Футболист стоимостью 60 млн евро получил травму, так и не сыграв ни в одном официальном матче

В июле лондонский «Челси» подписал нового нападющего команды – многообещающего молодого футболиста Кристофера Нкунку. Стоимость трансфера обошлась клубу в круглую сумму – 60 млн евро.
Однако в ходе товарищеского матча с «Боруссией» Нкунку получил тяжелую травму колена, и вместо новых матчей его ожидает операция и несколько месяцев восстановления.
В минувшем сезоне Нкунку играл за «Лейпциг» и провел 36 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 9 результативных передач. Футболист входит в состав сборной Франции.