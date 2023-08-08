Департамент оборонных ресурсов хочет изменить название

Департамент оборонных ресурсов (KRA) хочет изменит свое название на Центр человеческих ресурсов гособороны (RINK).
Изменение названия является логичным шагом в консолидации кадровых служб национальной обороны, в связи с чем обязанности Департамента оборонных ресурсов (KRA) значительно расширились с прошлого года. Новое название планируется использовать с начала 2024 года, и для этого на согласование направлен во вторник соответствующий проект.
По словам гендиректора KRA Ану Раннавески, новое название будет отражать рост и развитие учреждения в новых сферах ответственности.
«После тщательного рассмотрения мы решили принять новое название, которое более точно отражает нашу текущую деятельность и устремления в будущем. В задачи КРА стали входить формирование и реализация кадровой политики, подбор персонала, вводные программы, повышение квалификации, система мотивации, планирование карьеры, управление служебными и трудовыми отношениями», - пояснила причины смены наименования Ану Раннавески.
КРА является госучреждением в ведении Министерства обороны.
Департамент КРА был создан 1 августа 2005 года. KRA оказывает услуги учреждениям, связанным с национальной обороной: Министерству обороны, Силам обороны, Академии Сил обороны, Центру государственных оборонных инвестиций, Эстонскому военному музею, Фонду CR14 и Службе внешней разведки.