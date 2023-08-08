Департамент оборонных ресурсов хочет изменить название

Изменение названия является логичным шагом в консолидации кадровых служб национальной обороны, в связи с чем обязанности Департамента оборонных ресурсов (KRA) значительно расширились с прошлого года. Новое название планируется использовать с начала 2024 года, и для этого на согласование направлен во вторник соответствующий проект.

По словам гендиректора KRA Ану Раннавески, новое название будет отражать рост и развитие учреждения в новых сферах ответственности.

«После тщательного рассмотрения мы решили принять новое название, которое более точно отражает нашу текущую деятельность и устремления в будущем. В задачи КРА стали входить формирование и реализация кадровой политики, подбор персонала, вводные программы, повышение квалификации, система мотивации, планирование карьеры, управление служебными и трудовыми отношениями», - пояснила причины смены наименования Ану Раннавески.

КРА является госучреждением в ведении Министерства обороны.