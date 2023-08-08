15 лет пятидневной войне: в Грузии назвали РФ агрессором

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Россию агрессором, вспомнив о пятидневной войне, которая началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Цхинвали. Об этом сообщили во вторник, 8 августа, агентство AFP и портал «Грузия Online».

«Наш главный вызов - завершение этой оккупации, то, что Россия оккупант и Россия была агрессором, мы знали это давно и знаем, знает весь мир», - привел слова Гарибашвили портал «Грузия Online». Глава правительства посетил кладбище Мухатгаведи в пригороде Тбилиси, где возложил венок к могиле Национального героя Грузии.

«Мы разработали правильную, мирную политику, которая должна привести нашу страну к деоккупации наших территорий и к окончательному объединению», - цитирует Ираклия Гарибашвили агентство Interpressnews. «Мы должны вернуть наши территории миром, нашей правильной, разумной, прагматичной политикой», - считает грузинский премьер.

Правительство Гарибашвили подвергается критике оппозиции за пророссийские настроения, напомнило агентство AFP.

ЕС выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии

Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех участников Международных женевских дискуссий о безопасности и стабильности в Закавказье к конструктивному диалогу при посредничестве Евросоюза, чтобы достичь полного выполнения Соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 12 августа 2008 года. От имени всего Евросоюза Боррель выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.