УРМАС ПАЭТ ⟩ Эстонии стоит смотреть в сторону свободного Тайваня, а не авторитарного Вьетнама

Эстонские компании и Фонд развития предпринимательства (EAS) не отказываются от поисков новых целевых рынков в Азии, на которых эстонские предприниматели могли бы добиться успеха. В последний раз я слышал о том, что стоит присмотреться к Вьетнаму, коммунистической и авторитарной стране, которую EAS, однако, описывает просто как «мерцающую в Юго-Восточной Азии вьетнамскую звезду».

Однако вместо этого коммунистического режима я бы рекомендовал взглянуть на Тайвань со свободным обществом, которое разделяет те же ценности, что разделяет Европейский союз. Компании из стран ЕС являются крупнейшими инвесторами на Тайване. Тайвань с населением в 20 миллионов человек является 12-м торговым партнером ЕС, а ЕС - 4-м торговым партнером Тайваня. Объем торговли составляет более 73 млрд евро в год. Компании стран ЕС уже инвестировали в Тайвань 50 млрд евро. Например, Финляндия, Дания, Австрия, Нидерланды и некоторые другие страны экспортируют на Тайвань больше, чем импортируют оттуда.

Помимо выстраивания торговых отношений, следует приложить усилия и для обеспечения притока тайваньских инвестиций в Эстонию. Тайваньские компании в последнее время сделали очень крупные инвестиции в странах Европейского союза.

Помимо торгового представительства ЕС, на Тайване есть и отдельные торговые представительства 16 государств Европейского союза.

По этой причине для нас гораздо уместнее инвестировать в правовую стабильность и в демократического партнера по экономическим отношениям, а не обращать свой взор в сторону Вьетнама, коммунистического репрессивного общества.

И позиция КНР не должна сказываться на развитии экономических отношений с Тайванем. Торговля между КНР и Тайванем весьма обширна, а экономические отношения других европейских стран с Тайванем никак не повлияли на их экономические отношения с КНР, что подтверждают статистические данные.