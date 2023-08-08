КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Торговля влиянием – это не шутки

Между правительством Эстонии и президентом вспыхнула ссора, что достойно сожаления. Одна из сторон окажется в дурацком положении, вне зависимости от того, торговала ли Канцелярия президента провозглашением законов, чтобы получить дополнительные деньги в свой бюджет, или основанием для этого послужила исключительно неудачная шутка Тоомаса Сильдама в беседе с глазу на глаз.
По сути, это ситуация «слово против слова», когда мы можем никогда не узнать, что именно говорили стороны. Однако некоторые факты нам известны.
Во-первых, некоторые источники сочли важным сообщить общественности о том, что такая торговля имела место. Канцлер Министерства финансов Мерике Сакс подтвердила Postimees, что расценила разговоры Сильдама как попытку торговли. Сильдам это отрицает.
Во-вторых, у канцелярии президента не хватает денег, и они вынуждены отменить визит в Австралию, что вызывает недовольство Министерства иностранных дел.
Последующее обсуждение является уже интерпретацией фактов. Если такая торговля была, то это крайне досадный случай, не подходящий для демократической страны, входящей в Европейский союз. Это авторитарное отношение к позиции власти и злоупотребление ею.
В Канцелярии президента в лице Пеэпа Яхило подтвердили, что такой торговли не было. В то же время, он добавил, что «призывает чиновников, ежедневно общающихся с политиками, к тому, чтобы в этом общении не было чрезмерной шутливости или использования иронии в качестве риторического приема, которые в конечном счете могут быть интерпретированы неоднозначно и даже ошибочно».
Если такая торговля была, то это крайне досадный случай, не подходящий для демократической страны, входящей в Европейский союз.
Если такой торговли на самом деле все-таки не было, или если Сильдам действительно пошутил, то нельзя исключать, что у кого-то в правительственных кругах возникла идея приручить ставшего в последнее время немного своевольным президента с применением политтехнологий в свете этой неудачной шутки. Так или иначе, произошедшее необходимо максимально прояснить.
Давайте на мгновение рассмотрим еще один факт. Понятно, что мы живем во время экономического спада, и государственный сектор, живущий на деньги налогоплательщиков, тоже должен подавать пример бережливости, в том числе и Канцелярия президента. Однако сейчас не представляет первостепенной важности обсуждение того, является ли визит в Австралию, крупную державу региона и друга Эстонской Республики неизбежной необходимостью или нет.
Проблема проистекает из того, что Канцелярия президента зависит от бюджетных рычагов правительства. Конечно, это приводит еще и к более широкому вопросу о том, кто должен принимать решения о бюджете конституционных учреждений. Здесь проблема не только в канцелярии президента, но такая же проблема существует и в канцелярии Рийгикогу, Государственной канцелярии, Государственном контроле и Верховном суде. Всем им в настоящее время приходится просить деньги у исполнительной власти или правительства. Однако действующая Канцелярия президента выделяется тем, что находится на переднем крае среди госучреждений по скорости расходования своего бюджета.
В комментариях уже поднимался вопрос, нужен ли нам вообще дорогой президент. Вместо того, чтобы спрашивать об этом, мы должны смотреть на весь государственный сектор, включая государственные и президентские расходы в целом. В эти непростые времена у всех точно есть, где сэкономить. Создатели нашей Конституции, учась на довоенном опыте, тем не менее, посчитали важной уравновешивающую конституционную функцию президента.