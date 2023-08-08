КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Торговля влиянием – это не шутки

По сути, это ситуация «слово против слова», когда мы можем никогда не узнать, что именно говорили стороны. Однако некоторые факты нам известны.

Во-первых, некоторые источники сочли важным сообщить общественности о том, что такая торговля имела место. Канцлер Министерства финансов Мерике Сакс подтвердила Postimees, что расценила разговоры Сильдама как попытку торговли. Сильдам это отрицает.

Во-вторых, у канцелярии президента не хватает денег, и они вынуждены отменить визит в Австралию, что вызывает недовольство Министерства иностранных дел.

Последующее обсуждение является уже интерпретацией фактов. Если такая торговля была, то это крайне досадный случай, не подходящий для демократической страны, входящей в Европейский союз. Это авторитарное отношение к позиции власти и злоупотребление ею.

В Канцелярии президента в лице Пеэпа Яхило подтвердили, что такой торговли не было. В то же время, он добавил, что «призывает чиновников, ежедневно общающихся с политиками, к тому, чтобы в этом общении не было чрезмерной шутливости или использования иронии в качестве риторического приема, которые в конечном счете могут быть интерпретированы неоднозначно и даже ошибочно».

Если такая торговля была, то это крайне досадный случай, не подходящий для демократической страны, входящей в Европейский союз.