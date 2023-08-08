Мнение ⟩ Канцелярии президента устроили политическую темную

«Нынешний так называемый скандал с финансированием Канцелярии президента, в ходе которого советник президента по вопросам внутренней политики Тоомас Сильдам якобы просил у канцлера Министерства финансов Мерике Сакс денег в обмен за провозглашение законов, создан искусственно и в виде такого немного неубедительного раздутого политического шоу», - говорит Ойдсалу.

Он задается вопросом, если бы кто-то всерьез задумал шантажировать Министерство финансов, то сделал ли бы он это на мероприятии Полиции безопасности? «Я считаю вполне возможным, что канцлер Мерике Сакс, которая в целом воспринимает происходящее несколько более лично, чем рядовой чиновник, выпалила в порыве возмущения информацию о беседе министру финансов Вырклаэву, а дальнейшее уже произошло по решению политиков Партии реформ; высокопоставленный чиновник просто создал исходную ситуацию, которой политики умело воспользовались», - считает Ойдсалу.

Он подчеркивает, что если бы это был серьезный эпизод, его бы раскрыло КаПо, и что первым порывом чиновников не было бы обращение в СМИ.

«На мой взгляд, Канцелярии президента просто устраивают политическую темную, и возможность для этого предоставила одна высокопоставленная особа, довольно свирепая по натуре. Это не оценка, лишь трактовка. Эстонии нужны страстные чиновники, но канцлер Минфина могла бы проявлять эту страсть как-то иначе», - находит Ойдсалу.

«Очень хотелось бы услышать от нее, почему откладывается подготовка обещанного нулевого бюджета, как обстоят дела с сокращением расходов госбюджета, как планируется повысить прозрачность и понятность бюджета, почему государство не в состоянии выплачивать необходимые жителям пособия. Вопросов хватает. У канцлера Сакс могло бы возникнуть чувство миссии и по этим темам», - комментирует происходящее вокруг президентской администрации Ойдсалу.