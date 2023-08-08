МНЕНИЕ ⟩ Был ли сегодняшний шторм единичным случаем или теперь нужно быть готовыми к разным природным катаклизмам?

Пришлось отнестись к этому серьезно - обычно я не сильно реагирую на штормовые предупреждения, но перспектива отключения электричества на Муху и разбитых гигантским градом как окон дома, так и машины, выглядела не слишком радужно. Зимой на Сааремаа восстановления электроснабжение иногда приходилось ждать по несколько дней. Поэтому я отправился в магазин в Лийва, чтобы запастись продуктами. Позже я загнал машину в сарай (чего раньше никогда не делал).

Первый шквал прошел мимо Муху, а второй, уже вечером, принес только сильный ветер и дождь. Еще немного гремело. В это же время в социальных сетях стали появляться фотографии машин, ищущих укрытие. Так что я присоединился к группе автопаникеров, но еще раз: остаться на Муху без машины - это не то же самое, что в городе, где можно заказать такси.

Теперь вопрос в том, какие выводы можно сделать из сегодняшнего шторма. Был ли это единичный случай, или теперь и впрямь будет так, что надо быть готовыми к любым погодным явлениям?