Понедельник на Муху выдался довольно тревожным. Днем ранее метеорологическая служба уже разразилась грозным штормовым предупреждением, согласно которому острова Западной Эстонии должны приготовиться к еще более сильному шторму. Утром во вторник в Сырве довелось лицезреть разбушевашийся гигантский град. Казалось, это всего лишь вопрос пары часов - момент, когда градины размером со снежный ком обрушатся на Муху, посеяв там хаос, пишет редактор рубрики «Мнения» Эркки Баховски.
МНЕНИЕ ⟩ Был ли вторничный шторм единичным случаем или теперь нужно быть готовыми к разным природным катаклизмам?
Пришлось отнестись к этому серьезно - обычно я не сильно реагирую на штормовые предупреждения, но перспектива отключения электричества на Муху и разбитых гигантским градом как окон дома, так и машины, выглядела не слишком радужно. Зимой на Сааремаа восстановления электроснабжение иногда приходилось ждать по несколько дней. Поэтому я отправился в магазин в Лийва, чтобы запастись продуктами. Позже я загнал машину в сарай (чего раньше никогда не делал).
Первый шквал прошел мимо Муху, а второй, уже вечером, принес только сильный ветер и дождь. Еще немного гремело. В это же время в социальных сетях стали появляться фотографии машин, ищущих укрытие. Так что я присоединился к группе автопаникеров, но еще раз: остаться на Муху без машины - это не то же самое, что в городе, где можно заказать такси.
Теперь вопрос в том, какие выводы можно сделать из вторничного шторма. Был ли это единичный случай, или теперь и впрямь будет так, что надо быть готовыми к любым погодным явлениям?
В последнем номере Vikerkaar Аро Вельмет пишет о том, что страховые компании больше не хотят страховать, например, дома у моря во Флориде, потому что там слишком участились ураганы, или недвижимость в Калифорнии из-за чрезмерной пожароопасности. Известны также случаи, когда на государство подавали в суд за то, что оно не приняло меры по борьбе с изменением климата, в результате чего был нанесен ущерб имуществу людей.
Могли ли эстонские страховые компании сейчас заявить, что гигантский град становится в Эстонии обычным явлением, и поэтому они теперь не страхуют автомобили и дома от гигантского града? Правда, в гигантском граде нет ничего нового - 12 августа 1933 года, около 90 лет назад, Postimees сообщал, как на Муху бушевал гигантский град, который все расшиб. Так что в этот раз все прошло довольно хорошо.
Хотелось бы надеяться, что гигантский град случается только раз в 90 лет. Но что, если изменение климата привело к тому, что гигантский град, смерчи и прочие неприятности и впрямь стали обычным делом? В каком-то смысле символично, что погода во вторник связала воедино климат и эталон успеха эстонцев - автомобиль. Таким образом, вопросы, связанные с климатом, затронули очень многих людей, это не то, что люди не замечают (будь то, например, таяние ледника). Даже если гигантский град больше и не повторится, то с большой долей вероятности нам все же нужно подумать о том, как лучше защитить свое имущество и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Это новая реальность и для Эстонии.