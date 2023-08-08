Представитель внешнеполитической службы ЕС: Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности

Предоставление гарантий безопасности для Украины - не прерогатива Европейского Союза, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге во вторник, 8 августа. «Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», - пояснил Стано.

Он указал, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу, например, финансируя поставки вооружений для защиты от российской агрессии. Что же касается конкретно гарантий безопасности, то «мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности», сказал Петер Стано. «Это прерогатива государств-членов, у которых имеются способы предложения подобных гарантий», - резюмировал он.

Июньское заявление саммита ЕС

«Европейский cоюз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации», - написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.

«Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС об участии Европейского cоюза, но если речь идет именно о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов», - прокомментировал Петер Стано текст заявления 8 августа.