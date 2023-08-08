Elektrilevi: без электричества остаются около 5000 клиентов

Штормовое предупреждение третьего уровня было объявлено на островах, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Второго уровня – в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа, что означает опасную погоду. В других местах по Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, т.е. когда в определенных ситуациях погода может представлять опасность. Буря сломала много деревьев и веток, что привело к многочисленным авариям по всей Эстонии, и в настоящее время около 5000 клиентов остаются без электричества.

«Более 200 человек работают во имя того, чтобы, несмотря на сильный ветер, сегодня к позднему вечеру мы смогли устранить большую часть неисправностей среднего напряжения и восстановить электрическое соединение. Со своей стороны мы благодарим всех хороших людей, которые прислали нам фотографии и места неисправностей через приложение MARU, это прибавляет скорости в устранении неполадок», - сообщил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

К сожалению, сильный ветер и гроза замедляют устранение неполадок, так как при таких условиях это опасно для жизни. «Поэтому мы уже видим, что устранение неисправностей низкого напряжения может частично перенестись на завтра», - сказал Хярм.

Штормовые ветра и гроза наносят большой ущерб, а также влекут за собой массовые отключения электричества. Бригады Elektrilevi работают над устранением неисправностей в две смены по всей стране. Однако из-за грозовых бурь времени для устранения неполадок требуется больше, поскольку выполнение электромонтажных работ при таких погодных условиях опасно для жизни, а безопасность людей важнее всего.

«Также просим всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач и ни в коем случае не ремонтировать их самостоятельно», - говорится в пресс-сообщении Elektrilevi.

Elektrilevi и партнеры предприятия делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подключение клиентов к сети.