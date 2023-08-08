Решил купить воды: полицейские поймали автоугонщика на парковке магазина

Если в американском фильме «Угнать за 60 секунд» для банды автоугонщиков не существовало ни одного автомобиля в мире, способного противостоять их криминальным навыкам более минуты, в реальной жизни все обстоит иначе.
Каково же было удивление работающей в Пайде Ану Пурика, когда в понедельник кто-то угнал ее крошечную машину Škoda, которую довольно редко можно встретить в городе. «Я тоже думала, кто средь бела дня в Ярвамаа будет угонять машины, но смотрите, что случилось», - заявила она днем позже.