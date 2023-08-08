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Решил купить воды: полицейские поймали автоугонщика на парковке магазина

rus.postimees.ee
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Škoda. Фото иллюстративное.
Škoda. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Если в американском фильме «Угнать за 60 секунд» для банды автоугонщиков не существовало ни одного автомобиля в мире, способного противостоять их криминальным навыкам более минуты, в реальной жизни все обстоит иначе.

Каково же было удивление работающей в Пайде Ану Пурика, когда в понедельник кто-то угнал ее крошечную машину Škoda, которую довольно редко можно встретить в городе. «Я тоже думала, кто средь бела дня ​​в Ярвамаа будет угонять машины, но смотрите, что случилось», - заявила она днем ​​позже.

Начало рабочей недели, 31 июля, понедельник. Ану Пурика едет на работу и паркует машину там, где и всегда, то есть перед офисным зданием.

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