Решил купить воды: полицейские поймали автоугонщика на парковке магазина

Каково же было удивление работающей в Пайде Ану Пурика, когда в понедельник кто-то угнал ее крошечную машину Škoda, которую довольно редко можно встретить в городе. «Я тоже думала, кто средь бела дня ​​в Ярвамаа будет угонять машины, но смотрите, что случилось», - заявила она днем ​​позже.