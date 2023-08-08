Названа сумма, которую Департамент оборонных ресурсов потратит для смены своего названия

Департамент оборонных ресурсов (KRA) станет Центром человеческих ресурсов гособороны (RINK). Однако переименование государственных учреждений не осуществляется безвозмездно.

«Стоимость смены названия оценивается в сумму до 30 000 евро. В эти расходы входит замена световых вывесок и других информационных носителей в двух зданиях, а также обновление дизайна транспортных средств департамента. Обновление дизайна световых вывесок и транспортных средств является периодической деятельностью департамента, и на этот раз все новое просто придет вместе с новым названием, на что департамент не будет запрашивать дополнительных средств из госбюджета», - объяснил специалист по маркетингу KRA Денис Георгиев.

Хотя Георгиев подчеркнул, что расходы на изменения будут покрыты из бюджета Департамента оборонных ресурсов, следует помнить, что у государственных учреждений, как правило, нет собственных средств, и деньги все равно поступают от налогоплательщиков.

«Не будет затрат, например, на новые печатные изделия и сувениры, поскольку мы израсходуем имеющиеся и не будем размещать новые заказы до смены названия», - добавил Георгиев.

По словам гендиректора KRA Ану Раннавески, новое название будет отражать рост и развитие учреждения в новых сферах ответственности.