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Названа сумма, которую Департамент оборонных ресурсов потратит для смены своего названия

Лийна Лакс
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Департамент оборонных ресурсов.
Департамент оборонных ресурсов. Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Сегодня Департамент оборонных ресурсов объявил, что хочет изменить свое название, поскольку больше не может работать по-старому.

Департамент оборонных ресурсов (KRA) станет Центром человеческих ресурсов гособороны (RINK). Однако переименование государственных учреждений не осуществляется безвозмездно.

«Стоимость смены названия оценивается в сумму до 30 000 евро. В эти расходы входит замена световых вывесок и других информационных носителей в двух зданиях, а также обновление дизайна транспортных средств департамента. Обновление дизайна световых вывесок и транспортных средств является периодической деятельностью департамента, и на этот раз все новое просто придет вместе с новым названием, на что департамент не будет запрашивать дополнительных средств из госбюджета», - объяснил специалист по маркетингу KRA Денис Георгиев.

Хотя Георгиев подчеркнул, что расходы на изменения будут покрыты из бюджета Департамента оборонных ресурсов, следует помнить, что у государственных учреждений, как правило, нет собственных средств, и деньги все равно поступают от налогоплательщиков.

«Не будет затрат, например, на новые печатные изделия и сувениры, поскольку мы израсходуем имеющиеся и не будем размещать новые заказы до смены названия», - добавил Георгиев.

По словам гендиректора KRA Ану Раннавески, новое название будет отражать рост и развитие учреждения в новых сферах ответственности.

«После тщательного рассмотрения мы решили принять новое название, которое более точно отражает нашу текущую деятельность и устремления в будущем. В задачи КРА стали входить формирование и реализация кадровой политики, подбор персонала, вводные программы, повышение квалификации, система мотивации, планирование карьеры, управление служебными и трудовыми отношениями», - пояснила причины смены наименования Ану Раннавески.

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