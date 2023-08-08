Кому в Эстонии достались миллиарды евро? Министр финансов не считает важным вести общий учет субсидий

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, создание единой базы данных финансовой поддержки предприятий может оказаться невозможным и нецелесообразным, поскольку субсидии предоставляются разными учреждениями, а также субсидии и формы поддержки различаются.

«Прежде всего возникает вопрос, какой цели послужит создание новой базы данных и будет ли это соразмерной мерой, учитывая, что каждое дополнительное обязательство по отчетности приводит к увеличению бюрократии, а каждое ИТ-развитие отнимает большой кусок от государственного бюджета», - пишет министр финансов в ответном письме Госконтролю.

В Министерстве финансов считают, что существующие базы данных дают достаточно хорошее представление о распределении субсидий, но соглашаются с тем, что, безусловно, можно улучшить качество существующих данных и их обработки, а также рассмотреть возможность разработки связи между различными базами данных.

В начале июля главный контролер аналитического отдела Государственного контроля Мярт Лойте направил министру финансов меморандум, в котором рассматриваются проблемы с целостностью и удобством использования базы данных финансовой поддержки предприятия.

В письме главный контролер попросил министра обратить внимание на узкие места, которые не позволяют знать, кому, из какого источника и в каком объеме субсидии уже были предоставлены. По словам главного контролера, текущая ситуация препятствует продуманной и прозрачной поддержке предпринимательства.