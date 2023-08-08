Около месяца назад Госконтроль указал на большую проблему: в Эстонии были распределены миллиардные субсидии, но невозможно понять, сколько и почему те или иные предприятия или учреждения получили деньги от государства. Госконтроль видел в качестве одного из возможных решений то, что информация о субсидиях могла бы собираться в одном месте, но против этого выступает министр финансов Март Вырклаэв.
Кому в Эстонии достались миллиарды евро? Министр финансов не считает важным вести общий учет субсидий
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, создание единой базы данных финансовой поддержки предприятий может оказаться невозможным и нецелесообразным, поскольку субсидии предоставляются разными учреждениями, а также субсидии и формы поддержки различаются.
«Прежде всего возникает вопрос, какой цели послужит создание новой базы данных и будет ли это соразмерной мерой, учитывая, что каждое дополнительное обязательство по отчетности приводит к увеличению бюрократии, а каждое ИТ-развитие отнимает большой кусок от государственного бюджета», - пишет министр финансов в ответном письме Госконтролю.
В Министерстве финансов считают, что существующие базы данных дают достаточно хорошее представление о распределении субсидий, но соглашаются с тем, что, безусловно, можно улучшить качество существующих данных и их обработки, а также рассмотреть возможность разработки связи между различными базами данных.
В начале июля главный контролер аналитического отдела Государственного контроля Мярт Лойте направил министру финансов меморандум, в котором рассматриваются проблемы с целостностью и удобством использования базы данных финансовой поддержки предприятия.
В письме главный контролер попросил министра обратить внимание на узкие места, которые не позволяют знать, кому, из какого источника и в каком объеме субсидии уже были предоставлены. По словам главного контролера, текущая ситуация препятствует продуманной и прозрачной поддержке предпринимательства.
По оценке Госконтроля, помимо устранения недостатков в реестре госпомощи, необходимо подумать о том, как создать полную картину государственных субсидий компаниям, ведь даже при устранении недостатков в реестре госпомощи, там будут собраны не все данные о субсидиях.
Министерство финансов в целом согласно с тем, что обзор деятельности государства по поддержке предпринимателей необходим и обеспечивает прозрачность использования средств государственного сектора.
В то же время министр Вырклаэв отметил, что целью регистра государственной помощи является сбор данных не обо всех субсидиях, а только о тех данных, которые предоставляющий помощь рассматривает как государственную помощь. Например, помощь сельскому хозяйству, оказываемая в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ÜPP), не считается государственной помощью в соответствии с законодательством Европейского союза, поэтому соответствующие меры помощи не вносятся в реестр государственной помощи.
Министерство финансов считает важными вопросы, поднятые Государственным контролем. «Данные о субсидиях, предоставляемых предпринимателям государством, должны быть легкодоступными и обрабатываемыми, и в последние годы государство также предприняло важные шаги по улучшению качества и доступности данных, и эта деятельность будет продолжена», - подчеркивает министр финансов.
По словам Выркелаэва, вопрос о том, как лучше объединить данные, должен быть рассмотрен в будущем. «Будут ли дополнительные обязательства по отчетности, сопутствующие бюрократические процедуры и затраты на разработку ИТ перевешивать получаемую от этого пользу?» - спрашивает он в конце.