В Греции из-за гибели болельщика отменили квалификационный матч Лиги Чемпионов

Сегодня в Греции должен был состояться матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футболистами афинского клуба АЕК и хорватской команды «Динамо» (Загреб). Встреча перенесена на неопределенный срок, поскольку в понедельник вечером в Афинах произошла масштабная драка между болельщиками двух команд. Один болельщик получил смертельные ножевые ранения. Восемь человек были доставлены в больницы. Полиция задержала 96 человек.
Греческий и хорватский клуб договорились перед третьим квалификационным раундом о том, что фанаты команд не будут допущены на выездные матчи. Несмотря на это, в понедельник в Афинах была замечена группа хорватских футбольных хулиганов в количестве 150-200 человек, которые начали искать ссор с местными болельщиками.
Болельщики «Динамо» устроили беспорядки в Неа-Филадельфии, пригороде Афин, где во вторник вечером на стадионе «Опап Арена» и должна была состояться игра. В районе стадиона болельщики загребского клуба жгли мусорные баки, разбивали автомобили и витрины магазинов, а также затевали драки с болельщиками АЕК.
В этих драках получили травмы девять человек. Один из них, 22-летний болельщик греческого клуба, получил смертельные ножевые ранения, о чем сообщила сегодня Греческая корпорация телерадиовещания. «Сделаем все от себя зависящее, чтобы выяснить, как это могло произойти», - сказал журналистам вице-премьер греческого правительства Танасис Контогеоргис.
Министр защиты граждан Греции Иоаннис Иконому отменил свою сегодняшнюю встречу в Тиране с министром внутренних дел Албании и в спешном порядке вернулся в Грецию. В греческих СМИ часть ответственности за произошедшее возлагается на местную полицию, которая позволила микроавтобусам, полным хорватских футбольных хулиганов, беспрепятственно въехать в Афины по скоростным шоссе.