В Греции из-за гибели болельщика отменили квалификационный матч Лиги Чемпионов

Греческий и хорватский клуб договорились перед третьим квалификационным раундом о том, что фанаты команд не будут допущены на выездные матчи. Несмотря на это, в понедельник в Афинах была замечена группа хорватских футбольных хулиганов в количестве 150-200 человек, которые начали искать ссор с местными болельщиками.

Болельщики «Динамо» устроили беспорядки в Неа-Филадельфии, пригороде Афин, где во вторник вечером на стадионе «Опап Арена» и должна была состояться игра. В районе стадиона болельщики загребского клуба жгли мусорные баки, разбивали автомобили и витрины магазинов, а также затевали драки с болельщиками АЕК.

В этих драках получили травмы девять человек. Один из них, 22-летний болельщик греческого клуба, получил смертельные ножевые ранения, о чем сообщила сегодня Греческая корпорация телерадиовещания. «Сделаем все от себя зависящее, чтобы выяснить, как это могло произойти», - сказал журналистам вице-премьер греческого правительства Танасис Контогеоргис.