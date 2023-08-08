СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Янар Кярнер: и в последующие дни нужно быть готовым как к отключению электричества, так и к упавшим на дорогу деревьям
Однако о том, насколько все-таки важна готовность, мы поговорим об этом в прямом эфире Postimees с Янаром Кярнером, руководителем отдела администрации Спасательного департамента.
– Вчерашнее штормовое предупреждение было очень страшным, но, к счастью, большую часть Эстонии осталась незатронутой, сколько спасателям прибавилось работы?
– У спасателей был очень насыщенный день, количество вызовов за сутки составило почти двести, а сегодня вследствие бури поступило еще сто вызовов. Так что при том, что обычно у нас по шестьдесят вызовов, на этот раз их было в разы больше. Спасатели отправлялись на уборку сломанных деревьев на линиях электропередач и на дорогах. Больше всего вызовов было в уездах Южной Эстонии и немного меньше в районе Западной Эстонии.
– Но в основном все-таки приходилось работать пилой?
– Да, спасатели всегда готовы отреагировать как на крупные, так и на мелкие происшествия, а минувшие сутки действительно провели с бензопилами в руках.
– Страх перед бурей был велик, вы, наверное, тоже готовились к большему?
– К счастью, предупреждение третьего уровня, данное нам по Эстонии, все-таки не оправдалось, но этот гигантский град все-таки ударил по полуострову Сырве. Если посмотреть на то, что произошло у наших южных соседей, то там все же были пострадавшие среди людей и причинен достаточно большой ущерб. Я думаю, это правильно, что мы подготовились к этой буре, нам просто повезло, что в этот раз она прошел мимо нас.
– Из-за боязни града возникла и проблема, куда поставить машину. Правда, Europark любезно предложили свои парковочные места, но они заполнились в течение часа.
– Но ведь подобный гигантский град не очень частый гость у нас в Эстонии. Ветры и бури в первую очередь приводят к перебоям в подаче электроэнергии, и по состоянию также и на сегодняшнее утро 15 тысяч домохозяйств остались без электричества. Очень здорово, что люди серьезно отнеслись к предупреждению. Парковки Europark заполнялись очень быстро. Видно было, что люди парковали свои машины под мостами, ставили их в гаражи, а также были те, кто предлагал другим свои свободные места в гаражах, некоторые люди сами проявляли изобретательность и накрывали свои машины одеялами и матрасами.
– У нас в Таллинне есть ведь парковочные места, и в торговых центрах тоже есть крытые парковки, но они не были готовы так проворно предоставлять возможность ими воспользоваться. Может стоит договориться с центрами, ввиду опасности подобных бурь в будущем?
– Мы действительно никого не можем заставить сделать это, но возможности для подобного сотрудничества между разными сторонами, безусловно, есть. После всех таких крупных происшествий, как и эта буря, мы делаем свои выводы, выучиваем уроки и после используем это в работе. Латыши тоже еще не полностью смогли подсчитать свои потери, и у них экономические потери достаточно велики, уничтожены посевные поля, повреждены транспортные средства, пострадали люди.
– Нужна ли латышам наша помощь для устранения повреждений?
– На данный момент они не подали просьбу о помощи. У нас есть двусторонние договоры с Латвией и Литвой, поэтому, если понадобится помощь в спасательных мероприятиях, мы можем обратиться друг к другу. К настоящему времени они не обращались. Как и у нас, у них сильнее всего пострадали от этого шторма западные районы.
– Насколько огромными были глыбы того града, который обрушился на Латвию?
– Они повреждали как здания, так и автомобили, и наносили травмы людям. То же самое мы видели и на Сырве, машины, которые попали под удар, полностью разбиты, теплицы разрушены, так что мы все же можем сказать, что эта буря затронула и Эстонию.
– Жители нашей страны серьезно относятся к предупреждениям об опасности, или скорее спешат фотографировать редкие погодные явления?
– Я хочу поблагодарить всех людей, которые серьезно отнеслись к штормовому предупреждению. Которые беспокоятся о своих близких и собственном имуществе. Спасатели имеют специальную подготовку и оборудование для работы в таких условиях, но трудно понять тех людей, которые рискуют жизнью и здоровьем ради красивой картинки. Готовность людей к кризисным ситуациям всегда могла бы быть лучше. Исследования показывают, что почти половина жителей Эстонии не знают, что делать в случае опасности, а если и знают, то не действуют соответствующим образом. Это определенно тема, над которой нужно продолжать работать.
– Чего нам ждать от погоды в ближайшие дни, к чему мы должны быть готовы?
– Мы точно также мониторим различные погодные порталы, общаемся с эстонскими синоптиками. Текущий прогноз показывает, что и в последующие дни будет сильный ветер. По всей Эстонии объявлено предупреждение более низкого уровня, поэтому по-прежнему необходимо быть готовыми как к отключению электроэнергии, так и к упавшим на дорогу деревьям.