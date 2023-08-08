СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Янар Кярнер: и в последующие дни нужно быть готовым как к отключению электричества, так и к упавшим на дорогу деревьям

Однако о том, насколько все-таки важна готовность, мы поговорим об этом в прямом эфире Postimees с Янаром Кярнером, руководителем отдела администрации Спасательного департамента.

– Вчерашнее штормовое предупреждение было очень страшным, но, к счастью, большую часть Эстонии осталась незатронутой, сколько спасателям прибавилось работы?

– У спасателей был очень насыщенный день, количество вызовов за сутки составило почти двести, а сегодня вследствие бури поступило еще сто вызовов. Так что при том, что обычно у нас по шестьдесят вызовов, на этот раз их было в разы больше. Спасатели отправлялись на уборку сломанных деревьев на линиях электропередач и на дорогах. Больше всего вызовов было в уездах Южной Эстонии и немного меньше в районе Западной Эстонии.

– Но в основном все-таки приходилось работать пилой?

– Да, спасатели всегда готовы отреагировать как на крупные, так и на мелкие происшествия, а минувшие сутки действительно провели с бензопилами в руках.

– Страх перед бурей был велик, вы, наверное, тоже готовились к большему?