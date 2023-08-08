Попавший в скандал советник президента Сильдам пока останется на своем посту

Советник президента Эстонии по внутренним делам Тоомас Сильдам, вызвавший скандал с выпрашиванием денег для канцелярии главы государства, продолжит занимать свою должность, заверил руководитель офиса президента Пеэп Яхило.
«Тоомас Сильдам пока продолжит работу на своей нынешней должности и это скорее вопрос к нему самому. С ним также хотят побеседовать члены специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, желая, может быть, получить дополнительную информацию о том, кто и какие вел разговоры на эту тему, в каких формулировках, которые были использованы в этих неофициальных беседах - а дальше посмотрим», - сказал Яхило
По его словам, вопросами формирования бюджета и финансами для канцелярии президента занимается ее директор.
«По данной теме я общался с министром финансов напрямую, а у советника президента по внутренним вопросам другие задачи. Но поскольку он также общается с партиями, министерствами и политиками по связанным с работой делам, вполне вероятно, что в различных разговорах неизбежно возникают две параллельные темы - с одной стороны, наши бюджетные потребности и с другой - скорость или сроки обнародования законов, которые потом почему-то увязываются воедино. Но причинно-следственная связь между этими двумя вопросами совершенно безосновательна», - подчеркнул Яхило.