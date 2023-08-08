Попавший в скандал советник президента Сильдам пока останется на своем посту

«Тоомас Сильдам пока продолжит работу на своей нынешней должности и это скорее вопрос к нему самому. С ним также хотят побеседовать члены специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, желая, может быть, получить дополнительную информацию о том, кто и какие вел разговоры на эту тему, в каких формулировках, которые были использованы в этих неофициальных беседах - а дальше посмотрим», - сказал Яхило

По его словам, вопросами формирования бюджета и финансами для канцелярии президента занимается ее директор.