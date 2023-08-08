И такое бывает: в травмпункт прибыл пациент с копьем в ноге

По словам заведующего отделением экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, такое заявление является явным преувеличением. «Я бы скорее сказал, что это были обычные летние выходные, и обращений, напрямую связанных с Днями моря, не было», - сказал Лайдна, добавив, что при легких травмах время ожидания в травмпункте может составлять максимум три часа.