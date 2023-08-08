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И такое бывает: в травмпункт прибыл пациент с копьем в ноге

Марили Кескюла
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Михкель Лайдна.
Михкель Лайдна. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

В редакцию Saarte Hääl поступила информация, что в минувшие выходные отделение неотложной помощи Курессаареской больницы было переполнено встревоженными пациентами с проблемами со здоровьем, а время ожидания достигало восьми часов. Эти выходные действительно выдались необычными для работников ЭМО?

По словам заведующего отделением экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, такое заявление является явным преувеличением. «Я бы скорее сказал, что это были обычные летние выходные, и обращений, напрямую связанных с Днями моря, не было», - сказал Лайдна, добавив, что при легких травмах время ожидания в травмпункте может составлять максимум три часа.

И в субботу, и в воскресенье в основном обращались в связи с повторной перевязкой, вывихами и резаными ранами. В историях болезни есть пара сломанных костей, одно нападение собаки, жалоба на здоровье после автомобильной аварии и падение с высоты.

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