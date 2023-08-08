Фото ⟩ Автобус столкнулся с машиной: на месте ДТП образовалась пробка

Сворачивающие с улицы Лайа на мост двигались как черепахи, поскольку разбитая машина стояла на пересечении улиц Лайа и Веэ, как раз там, где должны проезжать те, кто направляется к мосту со стороны концертного зала.

Фото: Erakogu

О том, что произошло, известно не так много. По предварительной информации, около 14.30 на мосту Кесклинна произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Renault.

Фото: Erakogu

Автомобиль в аварии потерял левую фару и передний бампер с номерным знаком, которые лежали на асфальте. Неравнодушные прохожие помогли убрать детали автомобиля с проезжей части. Поскольку автобуса на месте происшествия не было, можно предположить, что его повреждения были незначительными.

Люди помогли убрать детали автомобиля с проезжей части. Фото: Erakogu

К счастью, люди в аварии не пострадали. Точные обстоятельства случившегося полиция установит в ходе дальнейшего расследования.