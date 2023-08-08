ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ

О том, что Министерство обороны Польши по запросу пограничной службы «в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе» направляет к границе с Беларусью дополнительные войска, сообщило агентство Reuters.

ЕС обратился к белорусам в честь годовщины протестов

«Евросоюз высоко оценивает и поддерживает усилия белорусского демократического движения. Решимость белорусов, которые с большим личным риском продолжают отстаивать демократию, дает основания для надежды», - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой ЕС 8 августа, накануне третьей годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал белорусские власти к «подлинному и инклюзивному диалогу» со всеми представителями общества, чтобы прийти к проведению свободных и честных выборов. «Евросоюз будет поддерживать белорусов столько, сколько потребуется, на их пути к независимой, демократической и процветающей стране в составе мирной Европы», - подчеркнул Боррель.

Ситуацию с правами человека и репрессиями против инакомыслящих в Беларуси Брюссель считает худшей за всю ее историю. Около 1500 политузников «находятся в заключении в ужасающих условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам и не имеют доступа к основным медицинским услугам», подчеркивается в заявлении. Многие из них месяцами содержатся без связи со своими адвокатами и родственниками, которые не знают об их местонахождении и состоянии здоровья. В ЕС также ссылаются на доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, где указано, что широко распространенные систематические и грубые нарушения прав человека в Беларуси могут быть приравнены к преступлениям против человечности.