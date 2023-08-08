«Новости в 7» за 8 августа: в любой «шутке» может быть доля коррупции, стерты последние следы нарвского танка, как упорядочить хаос с электросамокатами и открываем для себя кайтсерфинг

Сегодня в выпуске:

- Неудачная шутка советника президента привела к серьезным обвинения в попытке торговле влиянием. Летнее политическое затишье нарушено скандалом между канцелярией главы государства и правящей коалицией

- Местные события: пособия и пенсии больше не будет приносить почтальон, вандалы исписали оскорблениями бывший советский мемориал в Таллинне и увеличение финансирования образования украинских беженцев

- Участок в Нарве, где стоял танк-памятник, теперь принадлежит Департаменту полиции и погранохраны. Региональный корреспондент Новостей в семь выяснял, как его будут использовать и как на это реагируют нарвитяне

- Электросамокаты создают хаос на улицах городов. Рискованная езда, нетрезвые водители ,неправильная парковка, случаи вандализма - как с этим борются фирмы и муниципальные власти

- Вести из-за рубежа: массовая эвакуация в Корее из-за тайфуна, камнепады и опозлни в Норвегии после шторма, июль признан самым жарким месяцем в истории

- Кому штормовой ветер, а кому - идеальная погода для занятий серфингом. Наша корреспондент отправилась осваивать азы нового для себя вида активного спорта - кайтсерфинга