Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 августа: в любой «шутке» может быть доля коррупции, стерты последние следы нарвского танка, как упорядочить хаос с электросамокатами и открываем для себя кайтсерфинг
Сегодня в выпуске:
- Неудачная шутка советника президента привела к серьезным обвинения в попытке торговле влиянием. Летнее политическое затишье нарушено скандалом между канцелярией главы государства и правящей коалицией
- Местные события: пособия и пенсии больше не будет приносить почтальон, вандалы исписали оскорблениями бывший советский мемориал в Таллинне и увеличение финансирования образования украинских беженцев
- Участок в Нарве, где стоял танк-памятник, теперь принадлежит Департаменту полиции и погранохраны. Региональный корреспондент Новостей в семь выяснял, как его будут использовать и как на это реагируют нарвитяне
- Электросамокаты создают хаос на улицах городов. Рискованная езда, нетрезвые водители ,неправильная парковка, случаи вандализма - как с этим борются фирмы и муниципальные власти
- Вести из-за рубежа: массовая эвакуация в Корее из-за тайфуна, камнепады и опозлни в Норвегии после шторма, июль признан самым жарким месяцем в истории
- Кому штормовой ветер, а кому - идеальная погода для занятий серфингом. Наша корреспондент отправилась осваивать азы нового для себя вида активного спорта - кайтсерфинга
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 августа.