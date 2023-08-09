НАЧАЛОСЬ? ⟩ Министр и вице-мэр схлестнулись в споре: «Таллинн вечно не может», «Остается самый плачевный сценарий»

Кристина Каллас: – Никаких исключений для них не предусмотрено! Вопрос заключается в методике и особом подходе к преподаванию, но не в языке. Например, Вильянди уже несколько лет назад перевел 100% преподавания на эстонский язык, и там не возникло проблем с обучением на эстонском детей с особыми потребностями.

Андрей Канте: – Уже сейчас важно планировать ресурс специалистов для поддержки таких детей. Будем исходить из самого плачевного сценария: придется ограничивать этих детей в получении дополнительной помощи.

Кристина Каллас: – Неправильно! Это некорректно. Обучать этих детей будут на эстонском, но никто не запрещает оказывать им психологическую и прочую поддержку на родном языке.

Андрей Канте: – Очевидно, что квалификационные требования к специалистам групп поддержки не позволят им работать с этими детьми.

– Укомплектованы ли учебные заведения преподавателями эстонского и предметниками – носителями эстонского языка или обладателями категории С1?

Андрей Канте: – По состоянию на начало недели, в CV Keskus значилось 142 объявления о незаполненных вакансиях. По внутренним каналам мы видим, что с учетом пока не продленных временных договоров с учителями без соответствующей языковой категории количество вакансий выросло в три раза – было 275, сейчас составляет более 800.

Кристина Каллас: – Что с этим делать? Это вопрос к Таллинну. Они должны знать, почему у них такой дефицит кадров и почему значительная часть педагогов работала без требуемой категории.