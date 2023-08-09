Начались ли большие перемены в школах и детсадах? Реформа набирает обороты или отложена на последний момент – 1 сентября 2024 года? Не придется ли директорам вновь констатировать, что некого ставить перед классом?
НАЧАЛОСЬ? ⟩ Студия Postimees: что изменится в школах и детсадах с 1 сентября?
13:00 Кристина Каллас vs Андрей Канте
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200) и вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите дискуссию в 13:00!
- Что сдвинулось с места в русскоязычных детсадах и школах Таллинна?
- Укомплектованы ли учебные заведения преподавателями?
- Хватит ли денег на повышение зарплат педагогам и поиск кадров?
- Что изменится к лучшему в течение нового учебного года?
- Какова ситуация с профессиональным образованием?