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НАЧАЛОСЬ? ⟩ Студия Postimees: что изменится в школах и детсадах с 1 сентября?

13:00 Кристина Каллас vs Андрей Канте
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Начались ли большие перемены в школах и детсадах? Реформа набирает обороты или отложена на последний момент – 1 сентября 2024 года? Не придется ли директорам вновь констатировать, что некого ставить перед классом?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200) и вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите дискуссию в 13:00!

  • Что сдвинулось с места в русскоязычных детсадах и школах Таллинна?
  • Укомплектованы ли учебные заведения преподавателями? 
  • Хватит ли денег на повышение зарплат педагогам и поиск кадров?
  • Что изменится к лучшему в течение нового учебного года?
  • Какова ситуация с профессиональным образованием?
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