Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал президент РФ Владимир Путин, сняла дом в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Это утверждает в материале от вторника, 8 августа, рязанская интернет-газета «Вид сбоку», передает DW.
По данным рязанской интернет-газеты, Кнайсль участвовала в фестивале «Макушка лета», организатором которого выступает Дильбар Кладо - супруга ныне покойного члена-корреспондента РАН Алексея Яблокова. «Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы - это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», - сказала Кнайсль на фестивале. В прошлом она некоторое время проживала в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела небольшое фермерское хозяйство.
В беседе с Vidsboku она сообщила, что была на форуме «Россия - Африка», а Путина в последний раз видела в 2019 году. «Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», - добавила Карин Кнайсль.
Покинула Австрию
Американская газета The Washington Post 5 июля 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывшая министр иностранных дел Австрии покинула эту страну из-за угроз. В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в Twitter разъяснила, что покинула страну еще в сентябре 2020 года из-за «постоянных нападок».
Некоторое время провела в Ливане
В Twitter-аккаунте Карин Кнайсль местом ее нахождения указан Ливан. Известно, что экс-политик изучала в университете арабский язык.
В конце мая 2022 года стало известно, что Карин Кнайсль отказалась от поста в совете директоров «Роснефти». Должность в российском госконцерне она занимала около года.
Возглавила центр G.O.R.K.I.
Издание Der Spiegel 17 июня сообщило, что экс-министр стала руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, который позиционирует себя как «Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России». Информация об этом есть и на сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 24).
Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене, обучалась в Венском университете, занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне «Роснефть», несмотря на войну РФ против Украины.
В августе 2018 года свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин. Тогда она рассказала СМИ, что «спонтанно» пригласила на праздник коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии.