Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне

По данным рязанской интернет-газеты, Кнайсль участвовала в фестивале «Макушка лета», организатором которого выступает Дильбар Кладо - супруга ныне покойного члена-корреспондента РАН Алексея Яблокова. «Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы - это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», - сказала Кнайсль на фестивале. В прошлом она некоторое время проживала в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела небольшое фермерское хозяйство.

В беседе с Vidsboku она сообщила, что была на форуме «Россия - Африка», а Путина в последний раз видела в 2019 году. «Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», - добавила Карин Кнайсль.

Покинула Австрию

Американская газета The Washington Post 5 июля 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывшая министр иностранных дел Австрии покинула эту страну из-за угроз. В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в Twitter разъяснила, что покинула страну еще в сентябре 2020 года из-за «постоянных нападок».

Некоторое время провела в Ливане

В Twitter-аккаунте Карин Кнайсль местом ее нахождения указан Ливан. Известно, что экс-политик изучала в университете арабский язык.

В конце мая 2022 года стало известно, что Карин Кнайсль отказалась от поста в совете директоров «Роснефти». Должность в российском госконцерне она занимала около года.