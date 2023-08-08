Видео ⟩ «Ребенок испугался, кричал»: жительница Латвии Анна не знает, как жить после бури

«Ребенок испугался, кричал, что торнадо идет», - рассказывает о буре понедельника жительница Латвии Анна. Здание, в котором она живет, и его окрестности град разрушил в течение десяти минут. Теперь в квартире Анны с потолка течет вода, повсюду стоят ведра и миски. После разрушительной бури и града в Добельском крае журналисты TVNET отправились на место событий, чтобы задокументировать последствия урагана. Разрушения «как после войны» были видны во многих местах. Сильнее всего пострадали окрестности Тервете, пишет Rus.TVNET.
Поваленные деревья, выбитые в домах окна, сломанные и сорванные крыши, испорченные автомобили - такая картина открывается, когда проезжаешь через населенные пункты Добельского края.
Во многих местах люди уже спешат своими силами провести первые спасательные мероприятия и работы по устранению последствий бури: собирают оконные стекла и куски шифера, временно чинят крыши. Опрошенные местные жители ничего не слышали о возможности получения помощи от самоуправления. Многие сомневаются, можно ли надеяться на помощь.
О возможности получить поддержку самоуправления до вечера 7 августа еще не слышала и жительница Дзегузени Анна.
Дзегузени - небольшой населенный пункт в Терветской волости, недалеко от Аугсткалне. По пути к Дзегузени по обеим сторонам дороги видны последствия катастрофы. Многие деревья вырваны ветром с корнями, другие - засыпаны градом, остались только голые стволы. Упавшие на дороги деревья уже убраны, рядом работает бригада, которая пытается восстановить разорванную сеть электропередачи.
Анна живет на втором этаже многоквартирного дома, в котором во время разрушительного урагана сорвало половину крыши.
Когда началась буря и град, Анна со своим ребенком, школьником младших классов, была дома. «Мальчик испугался, кричал, что торнадо идет», - делится пережитым она.
Прямо над ее квартирой крыши совсем не осталось, чтобы защитить потолок, когда снова начнется дождь. Из-за бури обрушилась и труба.
Жители соседнего дома уже сами проводят спасательные работы, пытаются положить временную крышу. Но в доме Анны нет никого, кто мог бы что-то сделать для этого, хотя бы подняться на чердак и натянуть какую-нибудь пленку.
В соседней квартире живет тетя Анны, там ситуация еще хуже - вода течет прямо по плафону на потолке. Электричества в доме нет с момента начала урагана. Но восстановление электроснабжения мало чем поможет, если дождевая вода скопилась и течет по потолку, проводам и лампам.
На вопрос, надеется ли она на помощь самоуправления, Анна машет рукой, не верит, что эта помощь будет. Сейчас она думает, как забраться на чердак, ведь у ее тети есть большой лист полиэтиленовой пленки, может быть, ей стоит попробовать закрыть крышу.
Самоуправление Добельского края предлагает жителям помощь
Несмотря на то, что вечером 7 августа у Анны еще не было информации о возможности обратиться за помощью, такая возможность есть. Возможно и размещение, и социальное пособие. Людей, нуждающихся в помощи, просят связаться с волостной администрацией.
Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Добельского края Лива Эларте рассказала о ситуации утром 8 августа:
«Пока еще ни один житель не просил о размещении, но 35 человек обращались за социальным пособием».
В затронутые бурей районы доставляются контейнеры, чтобы убрать последствия разрушений, закупаются пленки как временное решение для покрытия поврежденных крыш. О ситуации в Дзегузени самоуправление информировано, так что надо полагать, что Анна и остальные жильцы дома скоро получат помощь.
Для ликвидации последствий урагана самоуправление Добельского края распространило сообщение с просьбой о помощи, призвав активно участвовать в ликвидации последствий владельцев сельскохозяйственной техники и других волонтеров, у которых в домохозяйстве имеется бензопила и тяжелая автотехника, а именно отправиться очищать проезжие части своего района. TVNET заметил, что большинство деревьев, упавших на дороги, действительно были быстро и оперативно убраны, пути были освобождены.
Самые тяжелые разрушения в Добельском крае
Для оценки убытков, нанесенных бурей, вечером 7 августа руководство Дубельской краевой думы вместе с руководителями волостей и министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом осмотрели территорию края.
Общие масштабы разрушений пока еще трудно оценить, сейчас идет осознание последствий и проведение неотложных спасательных работ.
Уже сообщалось, что Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) в понедельник и в ночь на вторник получила 348 вызовов на места разрушений, вызванных бурей, наибольшее количество вызовов получено из Риги, Латгале и Земгале.
Первые вызовы в Добельский край были получены в понедельник за несколько минут до полудня. До утра вторника в Добельском крае было зарегистрировано 33 вызова.
Во вторник утром в нескольких местах Латвии продолжались работы по ликвидации последствий урагана, так как были получены новые вызовы на места разрушений из-за непогоды, поэтому общее число вызовов возрастет.
По сравнению с вызовами в других местах Латвии тяжелые разрушения наблюдались в Добельском крае. В Добельской волости в нескольких зданиях ветер сорвал крыши, в Аурской волости дерево упало на пятиэтажный жилой дом, а во дворе деревья упали на несколько легковых автомобилей, сообщает VUGD.
В Добеле на улице Пукю дерево упало на три автомобиля. В Наудитской волости в двухэтажном жилом доме были выбиты стекла и частично сорвана крыша. Из здания эвакуировались 13 человек.
В наиболее тяжело затронутых ветром и градом местах, чтобы ликвидировать последствия разрушений, были привлечены подкрепления VUGD из окрестных краев, а также спасатели, которые отдыхали от выполнения служебных обязанностей.
Уже сообщалось, что в понедельник Латвию пересекла буря, которая в некоторых местах принесла очень большой град и интенсивные ливни, ломая деревья, разрушая сооружения, транспортные средства и инфраструктуру.