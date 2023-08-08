Видео ⟩ «Ребенок испугался, кричал»: жительница Латвии Анна не знает, как жить после бури

В соседней квартире живет тетя Анны, там ситуация еще хуже - вода течет прямо по плафону на потолке. Электричества в доме нет с момента начала урагана. Но восстановление электроснабжения мало чем поможет, если дождевая вода скопилась и течет по потолку, проводам и лампам.

На вопрос, надеется ли она на помощь самоуправления, Анна машет рукой, не верит, что эта помощь будет. Сейчас она думает, как забраться на чердак, ведь у ее тети есть большой лист полиэтиленовой пленки, может быть, ей стоит попробовать закрыть крышу.

Самоуправление Добельского края предлагает жителям помощь

Несмотря на то, что вечером 7 августа у Анны еще не было информации о возможности обратиться за помощью, такая возможность есть. Возможно и размещение, и социальное пособие. Людей, нуждающихся в помощи, просят связаться с волостной администрацией.

Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Добельского края Лива Эларте рассказала о ситуации утром 8 августа:

«Пока еще ни один житель не просил о размещении, но 35 человек обращались за социальным пособием».

В затронутые бурей районы доставляются контейнеры, чтобы убрать последствия разрушений, закупаются пленки как временное решение для покрытия поврежденных крыш. О ситуации в Дзегузени самоуправление информировано, так что надо полагать, что Анна и остальные жильцы дома скоро получат помощь.