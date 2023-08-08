Новый учебник истории для старшеклассников. Что в нем переписали и как это повлияет на образование в России

«Это не история, а политинформация»

«Было бы странно, если бы в сегодняшней России учебник не выполнял пропагандистских функций, тем более в руках такого человека, как Мединский, который не историк, а дилетант-пропагандист, и пишет он листовки на исторические темы, - сказал Би-би-си профессор Шеффилдского университета, историк Евгений Добренко. - Надо просто понять, что это не история, а политинформация, которую вводят в учебник истории, потому что другого места не нашли».

Тот же набор пропагандистских штампов можно услышать по государственному ТВ у Соловьева или Скабеевой, и даже в речах самого Путина, подчеркивает эксперт: ничего нового в них нет.

Другой вопрос, насколько эта пропаганда в учебнике эффективна, продолжает он. «Этот режим чисто бюрократический, он решает проблемы как бюрократ. Нужно формировать патриотизм у молодежи? Надо учебники переписать. А действуют они или нет - это другой вопрос».

Добренко считает, что влияние учебников на детей не такое уж серьезное. «Огромное количество здравомыслящих людей учились по советским учебникам истории - и при этом понимали, что это полный мусор. С другой стороны, в эпоху перестройки было столько всего написано про сталинизм, столько правды, столько антисталински заряженной информации. И что, поменяло это мнение людей? Нет, как Сталин был популярен 30 лет назад, так и сейчас популярен».