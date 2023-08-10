ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Умножая боль: сексуализированное насилие как оружие войны России в Украине

Сексуализированное насилие как инструмент войны

Анализируя случаи сексуализированного насилия во время относительно недавних войн, например, войн в бывшей Югославии, геноцида в Руанде, во время войны в Центрально-Африканской Республике, а также в других военных конфликтах, исследователи заключают, что сексуализированное насилие как инструмент войны выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, сексуализированное насилие может выступать частью более широкого репертуара действий, которые связаны с выражением милитаризованной маскулинности (militarized). Под милитаризованной маскулинностью исследователи понимают набор практик, поведений, ролей, которые формируются у солдат в контексте военных учреждений, институций или как результат службы в армии.

Милитаризованная маскулинность, являясь, таким образом, продуктом армейской системы, поощряет и воспроизводит насилие. Милитаризованная маскулинность стремится сопротивляться всему феминному, поэтому «настоящий мужчина» должен быть лишен всех черт, которые не соответствуют нормам маскулинности внутри армии.

Те, кто не соответствуют стандартам милитаризованной маскулинности, подвергаются пыткам, проходят через унижения и имеют более низкий статус по сравнению с более маскулинными сослуживцами. Исследовательница Элизабет Вуд, к примеру, говорит о том, что через выражение милитаризованной маскулинности комбатанты показывают свое доминирование над врагом с «ярко выраженным гендерным подтекстом» и потому используют сексуализированное насилие против населения врага.