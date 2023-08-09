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Легкоатлетке Мие Отть не хватило трех сотых секунды до медали чемпионата Европы

rus.postimees.ee
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Мия Отть.
Мия Отть. Фото: Eesti Kergejõustikuliit

Эстонская спринтерша Мия Отть заняла шестое место в беге на 100 метров на чемпионате Европы в возрастной группе до 20 лет. От медали в жесткой жесткой конкуренции не хватило всего трех сотых секунды.

16-летняя Отть стала самой молодой спринтершей, участвовавшей в финале. Она родилась в 2007 году, но ее пять соперниц были 2004 и 2005 годов рождения. Это обстоятельство не помешало талантливой эстонке побороться за медаль.

Отть, которая в полуфинале установила личный рекорд (11,53) в финале была очень близка к этому. Ее результатом стало время 11,58, что в итоге принесло ей шестое место. До медали не хватило совсем чуть-чуть.

Чемпионкой Европы U20 стала спринтерша из Великобритании Джой Эзе, на сотую секунды опередившая свою подругу по сборной Рене Реджис. После фотофиниша бронзовую медаль вручили венгерке Анне Лусии Кочис – она на тысячную долю секунды опередила немку Челси Кадир. Пятое место у представительницы Швейцарии Сораи Бекерры – она тоже на тысячную долю секунды оказалась быстрее нашей Мии Отть.

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