Легкоатлетке Мие Отть не хватило трех сотых секунды до медали чемпионата Европы

16-летняя Отть стала самой молодой спринтершей, участвовавшей в финале. Она родилась в 2007 году, но ее пять соперниц были 2004 и 2005 годов рождения. Это обстоятельство не помешало талантливой эстонке побороться за медаль.

Отть, которая в полуфинале установила личный рекорд (11,53) в финале была очень близка к этому. Ее результатом стало время 11,58, что в итоге принесло ей шестое место. До медали не хватило совсем чуть-чуть.