Самый дорогой футболист в мире предъявил клубу ультиматум

Неймар, который четыре месяца восстанавливался от травмы и лишь недавно вернулся на поле, сообщил руководству ПСЖ, что хочет летом покинуть клуб. Это решение созрело у футболиста после общения как с агентом, так и с семьей.

На самом деле это неожиданный ход, поскольку его возвращение после травмы было чрезвычайно успешным. Он привел ПСЖ к победе со счетом 3:0 над южнокорейской командой «Чонбук». В этом матче Неймар забил два гола и отдал голевую передачу.

По данным французского издания L'Équipe, главная причина ухода Неймара — поведение ультрафанатов ПСЖ. Этой весной ультрафанаты окружили двор Неймара и выкрикивали разные оскорбления. По словам звезды бразильского футбола, ПСЖ не в состоянии достаточно защитить своих важнейших игроков, поэтому ему проще покинуть Францию.