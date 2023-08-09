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Самый дорогой футболист в мире предъявил клубу ультиматум

rus.postimees.ee
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Неймар.
Неймар. Фото: KIMIMASA MAYAMA

Руководство одного из лучших футбольных клубов Франции «Пари Сен-Жермен» получило очередной неприятный удар. Бразильский футболист Неймар сообщил, что хочет летом покинуть клуб.

Неймар, который четыре месяца восстанавливался от травмы и лишь недавно вернулся на поле, сообщил руководству ПСЖ, что хочет летом покинуть клуб. Это решение созрело у футболиста после общения как с агентом, так и с семьей.

На самом деле это неожиданный ход, поскольку его возвращение после травмы было чрезвычайно успешным. Он привел ПСЖ к победе со счетом 3:0 над южнокорейской командой «Чонбук». В этом матче Неймар забил два гола и отдал голевую передачу.

По данным французского издания L'Équipe, главная причина ухода Неймара — поведение ультрафанатов ПСЖ. Этой весной ультрафанаты окружили двор Неймара и выкрикивали разные оскорбления. По словам звезды бразильского футбола, ПСЖ не в состоянии достаточно защитить своих важнейших игроков, поэтому ему проще покинуть Францию.

Безусловно, ПСЖ никому не хочет отдавать Неймара бесплатно. Ведь за него в 2017 году заплатили рекордные 222 миллиона евро, кроме того, у футболиста действующий четырехлетний контракт с ПСЖ. Это приносит 31-летнему бразильцу 30 миллионов евро в год.

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