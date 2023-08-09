В Харьюмаа погиб водитель вылетевшего с дороги автомобиля.

Вечером во вторник, 8 августа, в Харьюском уезде в результате ДТП погиб 71-летний мужчина, съехавший на своем автомобиле с дороги.
Авария имела место поздно вечером во вторник в Вескикюла, на шоссе Кейла-Хаапсалу.
По словам Кристена Сарапуу, патрульного полицейского Ляэне-Харьюского отделения полиции, авария произошла, когда автомобиль Peugeot, следовавший из Румму в сторону Вазалемма, отклонился с дороги влево и_ миновав глубокий кювет, въехал в кусты.
«Мы благодарим участников дорожного движения, которые, увидев аварию, сразу же бросились на помощь и попытались спасти жизнь 71-летнему мужчине до приезда скорой помощи. Мужчина был передан в руки медиков, но, к сожалению, им не удалось спасти его жизнь, и он скончался на месте происшествия. Собранная на данный момент информация позволяет предположить, что у водителя были проблемы со здоровьем, но точная причина его смерти будет установлена при вскрытии», - сказал Сарапуу.
77-летняя женщина, также находившаяся в машине, была осмотрена сотрудниками скорой помощи на месте. С ней все в порядке.
Авария произошла на прямом участке дороги, где ограничение скорости составляет 90 км/ч.