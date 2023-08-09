В Харьюмаа погиб водитель вылетевшего с дороги автомобиля.

«Мы благодарим участников дорожного движения, которые, увидев аварию, сразу же бросились на помощь и попытались спасти жизнь 71-летнему мужчине до приезда скорой помощи. Мужчина был передан в руки медиков, но, к сожалению, им не удалось спасти его жизнь, и он скончался на месте происшествия. Собранная на данный момент информация позволяет предположить, что у водителя были проблемы со здоровьем, но точная причина его смерти будет установлена при вскрытии», - сказал Сарапуу.