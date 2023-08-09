Согласно результатам очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti затянувшееся снижение рейтинга партии EKRE прекратилось, а открыв от занимающей первое место Партии реформ немного сократился.
Рейтинги: снижение поддержки EKRE остановилось
Согласно свежим данным, 26,6% опрошенных поддерживают Партию реформ, 22% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 18,3% - оппозиционную Центристскую партию.
Хотя процент поддержки партий за неделю существенно не изменился, поддержка Партии реформ за последние две недели снизилась на 1,7 процентных пункта. Поддержка EKRE, которая снижалась в течение двух месяцев, теперь стабилизировалась. Поддержка Центристской партии за последние пять недель выросла на 2,7 процентных пункта, однако последние данные свидетельствуют о том, что этот рост приостанавливается. Отрыв Партии реформ от ЕКРЕ составляет 4,6 процентных пункта, а центристы отстают от EKRE – 3,7 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют входящая в коалицию Социал-демократическая партия (10,4%), оппозиционная партия «Отечество» (9,8%) и «Ээсти 200» (8%).
Партии правящей коалиции поддерживают 45% респондентов, а оппозиционные - 50,1%.