Рейтинги: снижение поддержки EKRE остановилось

Хотя процент поддержки партий за неделю существенно не изменился, поддержка Партии реформ за последние две недели снизилась на 1,7 процентных пункта. Поддержка EKRE, которая снижалась в течение двух месяцев, теперь стабилизировалась. Поддержка Центристской партии за последние пять недель выросла на 2,7 процентных пункта, однако последние данные свидетельствуют о том, что этот рост приостанавливается. Отрыв Партии реформ от ЕКРЕ составляет 4,6 процентных пункта, а центристы отстают от EKRE – 3,7 процентных пункта.