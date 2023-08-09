Оборот магазинов бытовой техники упал на 20%: убытки продавцов почти неизбежны

«Примерно на 20%, более или менее», — отвечает представитель сети ONOFF Калев Вайно на вопрос о том, насколько сильно упал оборот магазинов в нынешнем году.

Как предполагает Вайно, немалую роль в этом сыграла высокая покупательская активность населения во время пандемии, и сейчас многим клиентам новая бытовая электроника оказалась не нужна.

Кроме того, на объемах продаж негативно сказывается и повышение цен, ведь бытовую технику уже не так просто заменить, это делается только в крайнем случае.

По словам члена правления Klick Eesti Кайре Койк, на данный момент нельзя однозначно утверждать, что в этом году предприятие действительно столкнется со значительным падением оборота, но в то же время, по его словам, прошлогодний оборот сети был лучше, чем в предыдущие годы.