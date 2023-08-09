Приговоры «мертвым душам». Как в Казахстане судят погибших во время беспорядков

В октябре прошлого года 17-летнего Андрея Опушиева также посмертно признали виновным в участии в массовых беспорядках. Опушиев тоже умер от огнестрельного ранения — в него стреляли со спины, пуля пробила ему грудь. Более того, у подростка были сломаны челюсть, зубы, пальцы рук и левая нога. Семья погибшего не смогла добиться от правоохранительных органов расследования обстоятельств его убийства.

По казахскому законодательству, отмечает адвокат Жаксылык Долда, в случае оправдательного приговора государство должно выплатить компенсацию семьям обвиняемых в массовых беспорядках.

«Я полагаю, что государство настаивает на том, чтобы их всех осудили, чтобы избежать этого момента. Тастанбеков не нападал на здания, с силовиками контакта не имел: не бил их и не материл. Подобных доказательств нет у них. Он просто ходил среди митингующих, за это его осудили», утверждает Долда.

Сестра погибшего Шынар Тастабенкова считает, что власти Казахстана виноваты в убийстве ее брата.