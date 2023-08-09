Налоговики взялись за предприятия, мухлюющие с налогом с оборота

За первые семь месяцев этого года Налогово-таможенный департамент (MTA) проверил и проконсультировал пять тысяч предприятий, в результате чего сумма первоначально заявленных предприятиями обязательств по уплате НСО увеличилась на 35,8 млн евро. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на шесть миллионов евро больше, чем за весь прошлый год.

По словам Кристи Вескус, главы отдела НДС Налогово-таможенного департамента, больше всего ошибок было обнаружено в заявлениях на возврат НДС, которые предприятиям пришлось исправлять более чем в 900 случаях на общую сумму 18,4 млн евро.

«Несмотря на то, что количество необоснованных заявлений о возмещении НСО в этом году увеличилось, модели рисков MTA эффективно их выявляют, поэтому не следует ожидать, что такое мошенничество останется незамеченным», - сказала Вескус.

«Что касается состава других нарушений, то наиболее распространенными способами уклонения от уплаты налогов по-прежнему являются вывод денег из компании для выплаты зарплат в конвертах, либо путем сокрытия оборота, либо с использованием фиктивных счетов закупки», - пояснила Вескус. Всего за первые семь месяцев этого года в подобных правонарушениях были уличены 300 компаний, а общий объем налоговых обязательств составил 4,2 млн евро.

В этом году MTA сосредоточится на правонарушениях, связанных с операциями с недвижимостью, которые, по оценкам, приводят к ежегодным потерям НСО для государства в размере 9,3 млн евро. Основными правонарушениями являются недекларирование оборота от продажи недвижимого имущества и необоснованно поданные заявления на возврат НДС при приобретении жилой недвижимости на имя компаний, но не используемой для облагаемой налогом предпринимательской деятельности. За семь месяцев нарушения, связанные с операциями с недвижимостью, были выявлены в 136 случаях на общую сумму 2,5 млн евро.

Кроме того, департамент продолжит уделять пристальное внимание предприятиям, незарегистрированным как обязанным по налогу с оборота, которые могли превысить порог для регистрации такого налога, но не выполнили обязательства. За 7 месяцев этого года таким предприятиям были доначислены налоговые обязательства в размере 1 млн евро, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.