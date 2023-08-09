Экспорт эстонских товаров значительно сократился

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в июне была Финляндия (15 процентов от общего объема экспорта Эстонии). Далее следовали Латвия (12 процентов), Швеция (9 процентов) и Литва (9 процентов). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в т. ч. статические преобразователи, в Латвию - минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, в Швецию - электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование, а в Литву - транспортные средства, в т. ч. автомобили. Более всего уменьшился экспорт товаров из Эстонии в Соединенные Штаты Америки, Латвию и Египет. В Соединенные Штаты Америки меньше, чем годом ранее, экспортировалось электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования, в Латвию - минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, и в Египет - минеральной продукции, в т. ч. различных минеральных масел. Более всего вырос экспорт товаров в Сингапур и Литву. В Сингапур больше, чем прежде, экспортировали минеральную продукцию, в т. ч. различные минеральные масла, а в Литву - транспортные средства, в т. ч. автомобили.