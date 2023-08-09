Брать кредит или подождать? Что будет происходить с процентными ставками в ближайшее время

Ситуация осложняется тем, что уже имевшее место повышение процентных ставок еще не отразилось на экономических показателях или общей стоимости заимствования домохозяйств, компаний и стран. В ближайшие кварталы оно по-прежнему может негативно сказываться на показателях экономики. В настоящее время относительно сложно предвидеть ситуацию более чем на пару месяцев, и центральные банки боятся полагаться на свои прогнозы и интуицию, поэтому они планируют принимать дальнейшие решения на основе самых свежих данных. Есть надежда, что уже в сентябре, когда представители ФРС и ЕЦБ снова встретятся после длительного перерыва, траектории развития экономики и инфляции прояснятся.

Федеральная резервная система прогнозирует еще одно повышение ставок в этом году, но участники рынка в настоящее время скептически относятся к такому шагу. В следующем году, как по прогнозам рынка, так и по мнению ФРС, ожидается снижение процентной ставки примерно на 1 процентный пункт. Участники финансового рынка еврозоны в настоящее время не пришли к единому мнению относительно того, произойдет ли очередное повышение процентных ставок ЕЦБ в оставшиеся месяцы этого года. Однако мало кто сомневается, что по крайней мере в первой половине следующего года мы, вероятно, не увидим снижения процентных ставок в еврозоне.