Брать кредит или подождать? Что будет происходить с процентными ставками в ближайшее время

В конце июля Федеральная резервная система США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысили базовые процентные ставки на 0,25 процентных пункта. Эти решения уже подробно разъяснялись центробанками, поэтому ни для кого не стали неожиданностью, пишет Симона Стрижевска, экономист CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele.
Так, процентная ставка ФРС в долларах достигла диапазона 5,25–5,50%, ставка по депозитам ЕЦБ увеличилась до 3,75%, а ставка рефинансирования до 4,25%. Продолжат ли осенью крупнейшие центральные банки мира повышать процентные ставки, или, возможно, мы уже достигли пика этого цикла? На данный момент точно ответить на этот вопрос не может никто, даже руководители самих центробанков.
До сих пор план центральных банков был предельно ясным: в условиях неприемлемо быстрого роста потребительских цен ФРС и ЕЦБ резко подняли процентные ставки, чтобы максимально смягчить рост цен. Чем быстрее росла инфляция, тем агрессивнее действовали центробанки. Увидев первые признаки замедления инфляции, они тоже притормозили и сократили повышение процентных ставок. Сейчас ФРС и ЕЦБ достигли точки, когда планы на будущее становятся крайне неопределенными – любое повышение ставок (в том числе июльское) может оказаться в этом цикле последним.
Благодаря низкой безработице и устойчивому росту доходов частное потребление в США до сих пор было сильным, но с некоторых пор инфляционные процессы в Америке приобрели более масштабный характер и уже не ограничиваются благоприятным базовым влиянием на цены на энергоносители и продукты питания. Базовая инфляция в еврозоне по-прежнему близка к рекордным уровням, но ряд экономических индикаторов, используемых при прогнозировании, сигнализирует о замедлении инфляции и в еврозоне. В отличие от США, экономика еврозоны в последнее время потеряла импульс. Наиболее часто публикуемые индикаторы еврозоны – от деловых настроений до индикаторов активности – за последние несколько месяцев ослабли.
Ситуация осложняется тем, что уже имевшее место повышение процентных ставок еще не отразилось на экономических показателях или общей стоимости заимствования домохозяйств, компаний и стран. В ближайшие кварталы оно по-прежнему может негативно сказываться на показателях экономики. В настоящее время относительно сложно предвидеть ситуацию более чем на пару месяцев, и центральные банки боятся полагаться на свои прогнозы и интуицию, поэтому они планируют принимать дальнейшие решения на основе самых свежих данных. Есть надежда, что уже в сентябре, когда представители ФРС и ЕЦБ снова встретятся после длительного перерыва, траектории развития экономики и инфляции прояснятся.
Федеральная резервная система прогнозирует еще одно повышение ставок в этом году, но участники рынка в настоящее время скептически относятся к такому шагу. В следующем году, как по прогнозам рынка, так и по мнению ФРС, ожидается снижение процентной ставки примерно на 1 процентный пункт. Участники финансового рынка еврозоны в настоящее время не пришли к единому мнению относительно того, произойдет ли очередное повышение процентных ставок ЕЦБ в оставшиеся месяцы этого года. Однако мало кто сомневается, что по крайней мере в первой половине следующего года мы, вероятно, не увидим снижения процентных ставок в еврозоне.
Неумолимая позиция центральных банков в борьбе с инфляцией в сочетании с более высокими, чем ожидалось, экономическими результатами уже заставила участников финансового рынка пересмотреть свои долгосрочные прогнозы в отношении процентных ставок в сторону повышения.
Прогнозируемое ранее снижение процентной ставки в долларах в конце 2023 года также исчезло из рыночных прогнозов. Исходя из текущих цен на фьючерсы на финансовых рынках, в течение следующих 2–3 лет процентные ставки центральных банков вряд ли упадут ниже примерно 4,00% в США и 2,75–3,00% в еврозоне. Это означает, что важные для заемщиков еврозоны ставки Euribor в ближайшие годы также могут стабилизироваться вблизи этих уровней.
В ближайшем будущем будет важно, насколько сильными останутся экономические данные. От этого во многом зависят и дальнейшие шаги центральных банков. Если потребление значительно не ослабнет, опасения центральных банков по поводу восстановления инфляции могут означать сохранение более высоких процентных ставок в течение более длительного периода времени.