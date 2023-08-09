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На Днях оперы в Нарве зрителей ждет литовская постановка с шикарными костюмами и грузовиком-сценой

rus.postimees.ee
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Фото: Мартинас Алекса

На Днях оперы в Нарве, которые начнутся 16 августа, первое выступление даст Литовская национальная опера. Во дворе Нарвской арт-резиденции, новой оригинальной культурной платформы приграничного города по адресу Йоала, 18, перед публикой предстанет комическая опера Перголези «La serva padrona», которая удивит красочными костюмами.

Опера-буффа «La serva padrona» («Служанка-госпожа») впервые увидела свет около трехсот лет назад, и мгновенно обрела популярность - одурачившая господина служанка стала излюбленным персонажем зрителей.

Это история о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевывая сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика.

В XVIII веке было принято в антракте в занимающей весь вечер опере-сериа показывать короткие комические постановки, которые вносили жанровое разнообразие. В таких сценках часто использовали героев оперы или маски комедии дель арте. «La serva padrona» - одна из немногих опер этого жанра, часто исполняемых и в наши дни.

Фото: Мартинас Алекса

Литовская национальная опера адаптировала постановку под выездные выступления. Сцена для комической оперы была построена на грузовике, именно с него «Служанка-госпожа» и будет показана 16 августа во дворе Нарвской арт-резиденции.

В качестве солистов на сцену выйдут сопрано Литовской национальной оперы, лауреат Ежегодной премии Президента Литвы Моника Плешките и литовский бас-баритон Раймундас Юзуйтис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в роли без пения.

Спектакль проидет на литовском языке с эстонскими субтитрами.

С 16 по 19 августа в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции пройдут VII Дни оперы в Нарве. Состоятся премьеры опер «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока и «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа. Фестиваль также посетят опера Джованни Перголези «Служанка-госпожа» в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками балет «Another World» в исполнении Балтийского театра балета. В программе также балет Евгения Гриба и Джека Трейлена «Flesh», премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году.

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