На Днях оперы в Нарве зрителей ждет литовская постановка с шикарными костюмами и грузовиком-сценой

Опера-буффа «La serva padrona» («Служанка-госпожа») впервые увидела свет около трехсот лет назад, и мгновенно обрела популярность - одурачившая господина служанка стала излюбленным персонажем зрителей.

Это история о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевывая сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика.

В XVIII веке было принято в антракте в занимающей весь вечер опере-сериа показывать короткие комические постановки, которые вносили жанровое разнообразие. В таких сценках часто использовали героев оперы или маски комедии дель арте. «La serva padrona» - одна из немногих опер этого жанра, часто исполняемых и в наши дни.

Фото: Мартинас Алекса

Литовская национальная опера адаптировала постановку под выездные выступления. Сцена для комической оперы была построена на грузовике, именно с него «Служанка-госпожа» и будет показана 16 августа во дворе Нарвской арт-резиденции.

В качестве солистов на сцену выйдут сопрано Литовской национальной оперы, лауреат Ежегодной премии Президента Литвы Моника Плешките и литовский бас-баритон Раймундас Юзуйтис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в роли без пения.

Спектакль проидет на литовском языке с эстонскими субтитрами.