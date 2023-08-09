Латвия отправляет армию и полицию для борьбы с нелегалами на границе с Беларусью

Власти Латвии усиливают режим охраны государственной границы с Беларусью в связи с ростом попыток нелегального перехода. Пограничникам уже с 11 августа будут помогать военные и полиция.
Режим усиленной охраны границы с Беларусью власти Латвии вводят пока на полгода, но сразу в четырех краях - Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и в Даугавпилсе. Об этом сообщает сайт правительства Латвии.
«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и их возрастающую тенденцию», - сказано в сообщении.
При этом власти Латвии ссылаются на свидетельства из соседних стран.
«В компетентные органы Литвы и Польши продолжают поступать сведения о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Поэтому очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью», - гласит текст на сайте правительства Латвии.
Правительство уточняет, что особый режим охраны границ действует и сейчас, но теперь правоохранительные органы получили новые полномочия для борьбы с нелегалами.
«В соответствии с приказом должностные лица имеют право в случае предотвращения или преодоления угрозы, без возможности получения разрешения собственника, владельца или арендатора, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу», - уточняется в пресс-релизе.
Кроме того, силовикам разрешено в случае «обоснованных подозрений» задерживать нелегалов, незаконно пересекающих государственную границу, или «для предотвращения опасности для жизни».
Тем же распоряжением обеспечивается медицинская помощь и питание для тех нелегалов, кто сталкивается с реальной угрозой жизни.
За два последних года, с августа 2021 года, границы Латвии пытались нелегально перейти 14 000 человек. Только с начала 2023 года по 7 августа попасть в ЕС через границы Латвии попытался 5 461 иностранец.
«По гуманитарным соображениям с января 2023 года в страну были допущены 282 человека (из них 117 несовершеннолетних)», - уточняют латвийские чиновники.
Власти Латвии напрямую связывают рост миграционного давления с территории Беларуси с развязанной Путиным войной в Украине.
«Войну против Украины, начатую Россией и открыто поддерживаемую белорусским режимом, можно расценивать как дополнительное обстоятельство риска и возможную мотивацию для продолжения Беларусью своих усилий по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией», - сказано в сообщении на сайте правительства Латвии.
В 2021 году нынешние власти Беларуси спровоцировали миграционный кризис на границах с Латвией, Литвой и Польшей, когда организовали подвоз иностранцев в приграничные зоны. Литва и Латвия вводили режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах. Польша и Литва после этого построили новые заборы на границе. Нынешним летом СМИ публиковали фотографии, как белорусские пограничники помогают нелегалам преодолевать и эти ограды, разрезая сетку.
Нынешним летом Польша активно усиливает границу с Беларусью после того, как там появились наемники ЧВК «Вагнер».
1 августа Минобороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства сразу двумя белорусскими вертолетами, перебросив к границе с Беларусью свои ударные вертолеты.