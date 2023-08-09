Латвия отправляет армию и полицию для борьбы с нелегалами на границе с Беларусью

Режим усиленной охраны границы с Беларусью власти Латвии вводят пока на полгода, но сразу в четырех краях - Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и в Даугавпилсе. Об этом сообщает сайт правительства Латвии.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и их возрастающую тенденцию», - сказано в сообщении.

При этом власти Латвии ссылаются на свидетельства из соседних стран.

«В компетентные органы Литвы и Польши продолжают поступать сведения о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Поэтому очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью», - гласит текст на сайте правительства Латвии.

Правительство уточняет, что особый режим охраны границ действует и сейчас, но теперь правоохранительные органы получили новые полномочия для борьбы с нелегалами.

«В соответствии с приказом должностные лица имеют право в случае предотвращения или преодоления угрозы, без возможности получения разрешения собственника, владельца или арендатора, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу», - уточняется в пресс-релизе.