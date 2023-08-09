Lidl будет предлагать многодетным семьям дополнительные скидки

«Мы знаем, что рост цен в Эстонии особенно болезненно отразился на семьях с тремя и более детьми. Чтобы помочь родителям и расширить их возможности покупать качественные и полезные для здоровья продукты, мы начали сотрудничать с Союзом многодетных семей Эстонии. Мы надеемся, что это сотрудничество, кроме всего прочего, поможет им намного более выгодно купить всё необходимое к началу нового учебного года», - сказала представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель.

«Lidl - быстро развивающееся предприятие, которое своими предложениями значительно увеличивает возможности многодетных семей. Мы рады приветствовать в кругу партнёров Perekart самую новую сеть розничных магазинов Эстонии. Мы хотим, чтобы как можно больше семей проторили себе дорогу в эти магазины», - сказала Ааге Ыунап, президент Союза многодетных семей Эстонии.

Скидка 10 процентов в магазинах Lidl распространяется на всю косметику и средства гигиены Cien, школьные товары Back to School, товары для малышей Lupilu и детскую одежду Pepperts. Кроме того, владельцы Perekart смогут каждую неделю покупать со скидкой 10 процентов отдельные фрукты или овощи.

Чтобы воспользоваться льготой, владельцу Perekart не нужно ничего делать, надо просто предъявить свою Perekart на кассе. Соответствующая маркировка будет использоваться также в еженедельных каталогах предложений Lidl, которые можно найти в магазинах, на сайте www.lidl.ee и в приложении Lidl Plus.