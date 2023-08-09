В первые несколько дней сезона охоты было отстреляно более 30 медведей

По данным Эстонского общества охотников, больше всего животных было отстрелено в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где было убито соответственно семь и шесть животных. Шесть медведей также были отстрелены в Тартумаа, четыре в Ярвамаа, три в Йыгевамаа, два в Харьюмаа и Пярнумаа и один в Рапламаа.

В этом году Агентство по окружающей среде разрешило охоту на 96 медведей. Это составляет примерно 10 процентов от общей численности животных, что также близко к годовому приросту.

В Харьюмаа можно отстрелять 11 медведей, в Ида-Вирумаа - 15, в Йыгевамаа - 13, в Ярвамаа - 13, в Ляэнемаа - одного, в Ляэне-Вирумаа - 16, в Пылвамаа - двух, в Пярнумаа - пять, трех медведей разрешили отстрелять в Рапламаа, восемь в Тартумаа, одного в Валгамаа, семь в Вильяндимаа и одного в Вырумаа.

По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и популяция медведей в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста.

Однако увеличение численности сопровождается и проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и фермерам, значительно увеличилась частота встреч с людьми, молодые медведи все чаще теряются в населенных пунктах. До прошлого года также росло количество случаев нанесения ущерба медведями.

Медведь является строго охраняемым видом на основании Директивы о дикой природе, и охота на медведя разрешена только в исключительных случаях, чтобы предотвратить ущерб и обеспечить безопасность, при условии, что нет альтернативных решений и поддерживаются благоприятные условия.

Агентство по окружающей среде устанавливает объемы охоты на основе количества медведей, а также плана защиты и управления крупными хищниками. Последнее предусматривает, что количество пометов с медвежатами должно быть не менее 70. В 2022 году было 96 пометов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Кроме того, при определении объемов охоты учитываются случаи нанесения ущерба хищникам и мнения заинтересованных групп.