Госреформа заставила министра экономики и инфотехнологий ругаться матом

«Одной из характеристик персонального государства является то, что услуги предоставляются тогда, когда они необходимы», - пояснил Рийсало.

Все можно сделать одним махом, а еще лучше - с помощью искусственного интеллекта Kratt. Гражданам больше не нужно обращаться за услугой, достаточно дать свое согласие. Услуга должна быть удобной и доступной на смарт-устройстве. Одна услуга не должна дублировать другую услугу, бизнес-правила или стандарты. Она должна предоставляться через централизованную государственную инфраструктуру.

«Такие процессы, как разрешения на оружие или пиротехнику, дублируют друг друга, и этим можно воспользоваться», - сказал Рийсало. - Это не сложно, но в настоящее время мы этим не занимаемся».

По словам министра, отдел цифрового развития MKM в настоящее время работает над тем, как сформулировать это видение более элегантно. «Мы привлекли команду к работе и сейчас пересматриваем эту картину. Мы хотим довести систему до ума и начать сравнивать ее с матрицей персонального государства», - сказал Рийсало.

С точки зрения большой перспективы, это будет небольшая модель для создания нулевого бюджета. «Мы хотели бы выйти на какой-то уровень ясности к концу этого года. Осенью 2024 года, когда будет разрабатываться бюджетная стратегия страны, мы сможем сказать, сколько будет стоить это персональное государство. Сейчас мы этого не знаем», - сказал министр.

Государство не знает, как использовать данные