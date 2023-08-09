Госреформа заставила министра экономики и инфотехнологий ругаться матом

«Мы до сих пор не знаем, какие услуги предоставляет государство и является ли их финансирование оправданным и устойчивым - What the fuck!» - воскликнул министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, ознакомившись с выводами анализа государственной реформы.
«Это совершенно непонятно, - продолжил министр. - Однако это честная картина, и важно честно смотреть на ситуацию, в которой мы находимся».
В нынешней ситуации у эстонского государства слишком много планов развития, показателей и отчетов. Они должны быть содержательными и указывать направление, по которому движется Эстония.
«Нам нужно делать правильные вещи правильным способом, учитывая особенно сложную и динамичную ситуацию», - сказал Рийсало. «Планы развития могли бы быть более скоординированы в соответствии с целью «"Эстония 2035"».
По словам Рийсало, он является начинающим министром и не имеет представления о том, чего может достичь правительство в целом, но у него есть представление, что может сделать Министерство экономики и коммуникации (MKM).
У MKM есть описание услуг и желание их улучшить. Министерство будет оценивать, какие из этих услуг уже соответствуют критериям персонального государства, а какие нет. Для каждой услуги рассматривается вопрос о том, насколько она оправдана и может ли она быть оказана каким-либо образом более эффективно.
«С этой просьбой я обратился в свое министерство и параллельно думал о том, каким должно быть видение персонального государства», - сказал Рийсало на семинаре «Актуальные направления и новые вызовы в государственном управлении».
Что такое персональное государство?
Он набросал видение персонализированного государства на листе бумаги и разделил услуги на три категории: зеленые, которые уже соответствуют идее персонального государства, желтые, которые частично соответствуют, и красные, которые вообще не соответствуют идее персонального государства и должны быть сделаны принципиально по-новому. Кроме того, имеются необходимые планы того, что требуется для запуска этих услуг.
«Одной из характеристик персонального государства является то, что услуги предоставляются тогда, когда они необходимы», - пояснил Рийсало.
Все можно сделать одним махом, а еще лучше - с помощью искусственного интеллекта Kratt. Гражданам больше не нужно обращаться за услугой, достаточно дать свое согласие. Услуга должна быть удобной и доступной на смарт-устройстве. Одна услуга не должна дублировать другую услугу, бизнес-правила или стандарты. Она должна предоставляться через централизованную государственную инфраструктуру.
«Такие процессы, как разрешения на оружие или пиротехнику, дублируют друг друга, и этим можно воспользоваться», - сказал Рийсало. - Это не сложно, но в настоящее время мы этим не занимаемся».
По словам министра, отдел цифрового развития MKM в настоящее время работает над тем, как сформулировать это видение более элегантно. «Мы привлекли команду к работе и сейчас пересматриваем эту картину. Мы хотим довести систему до ума и начать сравнивать ее с матрицей персонального государства», - сказал Рийсало.
С точки зрения большой перспективы, это будет небольшая модель для создания нулевого бюджета. «Мы хотели бы выйти на какой-то уровень ясности к концу этого года. Осенью 2024 года, когда будет разрабатываться бюджетная стратегия страны, мы сможем сказать, сколько будет стоить это персональное государство. Сейчас мы этого не знаем», - сказал министр.
Государство не знает, как использовать данные
Хотя Эстония привыкла считать себя передовым цифровым государством, использование данных в госуправлении оставляет желать лучшего. «Мы не используем данные, а управление, основанное на фактах и данных, - это большой вызов, - признал вице-канцлер по административной политике Министерства финансов Каур Каяк. - Статистика, связанная с этим, также должна быть более доступной для всех в виде исходных данных».
На недостаточное использование данных обратила внимание и советник Министерства финансов Герли Эльбрехт, которая проанализировала государственную реформу и сформулировала рекомендации на будущее.
«Мы не продемонстрировали никаких улучшений в управлении данными и находимся в этой сфере ниже среднего уровня ОБСЕ. Наши данные не совместимы и не пригодны для перекрестного использования», - сказала она.
Таким образом, государственные услуги сталкиваются с тупиковой ситуацией: данные государства и местных самоуправлений не могут быть объединены, поскольку их качество сильно отличается.
По мнению профессора теории государства Таллиннского университета Лейфа Калева, давшего экспертную оценку государственной реформе, оцифровка повышает скорость, предсказуемость и точность процессов, но сама по себе не решает большинства проблем.
«Оцифровка помогает облегчить проблемы, но ключ к решению лежит в человеческом и организационном ключе, - пояснил Калев. - Цифровизация сама по себе отсекает возможность человеческих дискуссий и компромиссов и приносит проблему общества массовой слежки».
В бюджете царит неясность
По словам вице-канцлера по административной политике Министерства финансов Каура Каяка, с одной стороны, мы хотим иметь эффективное и разумное государство, а с другой - хотим, чтобы услуги были более доступными, а это требует денег.
«Если невозможно понять бюджет, основанный на деятельности, то нужно признать проблему и работать лучше, - признал он. - Цифры есть, расходы под контролем, все заложено в бюджет - от расходов на персонал до рождественской вечеринки, и если это не видно, то нужно сделать так, чтобы это было видно».
По мнению Эльбрехт, целью госреформы является более эффективное и результативное выполнение задач, повышение качества государственных услуг и сокращение государственных расходов. Но как далеко могут зайти сокращения, прежде чем они нанесут ущерб услугам?
По словам Кюлли Сарапуу, профессора Института инновации и правления имени Рагнара Нурксе, эффективность важна, но она не может быть самоцелью. «Государство должно быть ориентировано на потребности гражданина, и согласованные ценности должны говорить о том, какого государства мы хотим и как мы понимаем эффективность», - сказала она.
По словам заместителя директора по стратегии Государственной канцелярии Эйли Лепик, ценности уже согласованы и изложены в принятой Рийгикогу стратегии «Эстония 2035». По ее словам, главной темой является доверие. «Люди должны доверять государству, - сказала она. - К эффективности можно прийти через доверие, ориентированность на людей и дух инноваций».
Однако по мнению Государственного контролера Янара Хольма, повышение эффективности и сокращение расходов не являются несовместимыми. «На мой взгляд, здесь нет никакого противоречия. Речь идет не о сокращении, а о том, чтобы делать правильные вещи с разумными затратами, - сказал он. Для того чтобы экономить по существу, хорошо бы экономить не на следующий год, а на следующий и последующий».
Современный взгляд на госреформу сосредоточен на том, делаем ли мы правильные вещи по разумной цене. Что мы как страна должны делать, что мы можем делать и чего не должны делать. «Эта игра должна быть доиграна. Отсюда и будет происходить сокращение расходов, независимо от того, называем ли мы этот подход нулевым бюджетом или здравым смыслом».
По словам Каяка, он часто сталкивается с позицией, что сокращений быть не может, государство слишком тонкое. «Опять же, все сводится к тому, делаем ли мы правильные вещи по правильной цене», - сказал Каяк.